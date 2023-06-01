skip to main content
DATOS CLAVE

Alimentación y cáncer

PorThe Manual's Editorial Staff
Revisado/Modificado Modificado jun 2023
¿Puede su dieta causar o prevenir el cáncer?

Los médicos han hecho muchos estudios para averiguar si su dieta (comer ciertos tipos de alimentos) puede aumentar o disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer.

  • Los médicos no saben con certeza si algunos alimentos y nutrientes aumentan o disminuyen sus probabilidades de desarrollar cáncer porque los distintos estudios obtienen resultados también distintos

  • Los médicos saben que el sobrepeso o la obesidad aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer

  • Algunos tipos de alimentos han sido estudiados más que otros y los médicos continúan estudiando los efectos de la dieta sobre el cáncer

Algunos estudios muestran que los elementos siguientes pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer:

  • Los complementos ricos en vitamina A, vitamina E o calcio pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstataLos complementos ricos en vitamina A, vitamina E o calcio pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstata

  • Alimentos con alto contenido de grasas saturadas

  • Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el aceite de pescado, pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstataLos alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el aceite de pescado, pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstata

  • Las carnes procesadas, tales como fiambres, jamones y perritos calientes, pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de estómago y de colon

  • Carnes a la parrilla o asadas

  • El consumo de grandes cantidades de alimentos conservados en salazón o en escabeche puede aumentar sus posibilidades de sufrir cáncer de estómago y de garganta

  • Las cantidades elevadas de complementos de soja pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de mama

Algunos estudios muestran que los elementos siguientes pueden disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer:

  • El licopeno, que se encuentra principalmente en los tomates

  • Las concentraciones elevadas de vitamina D y los complementos de calcio pueden disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer de colonLas concentraciones elevadas de vitamina D y los complementos de calcio pueden disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer de colon

  • El ácido fólico puede reducir la probabilidad de desarrollar cáncer de colon

  • La vitamina D puede reducir sus posibilidades de sufrir un cáncer de próstata y un cáncer de colonLa vitamina D puede reducir sus posibilidades de sufrir un cáncer de próstata y un cáncer de colon

Las siguientes han sido estudiados por médicos, pero no se ha demostrado que aumenten o disminuyan su probabilidad de desarrollar cáncer:

  • Las vitaminas u otras sustancias con antioxidantes, tales como selenioLas vitaminas u otras sustancias con antioxidantes, tales como selenio

  • Los alimentos cultivados orgánicamente, modificados genéticamente o tratados con pesticidas para matar insectos

  • El café y el té

  • Los alimentos ricos en fibra

  • Fluorización en agua o dentífrico

  • Aditivos alimentarios

  • AjoAjo

  • Los alimentos que han sido irradiados para matar los gérmenes

  • La sacarina (edulcorante artificial)

