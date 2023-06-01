¿Puede su dieta causar o prevenir el cáncer?
Los médicos han hecho muchos estudios para averiguar si su dieta (comer ciertos tipos de alimentos) puede aumentar o disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer.
Los médicos no saben con certeza si algunos alimentos y nutrientes aumentan o disminuyen sus probabilidades de desarrollar cáncer porque los distintos estudios obtienen resultados también distintos
Los médicos saben que el sobrepeso o la obesidad aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer
Algunos tipos de alimentos han sido estudiados más que otros y los médicos continúan estudiando los efectos de la dieta sobre el cáncer
Algunos estudios muestran que los elementos siguientes pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer:
Los complementos ricos en vitamina A, vitamina E o calcio pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstata
Alimentos con alto contenido de grasas saturadas
Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el aceite de pescado, pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstata
Las carnes procesadas, tales como fiambres, jamones y perritos calientes, pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de estómago y de colon
Carnes a la parrilla o asadas
El consumo de grandes cantidades de alimentos conservados en salazón o en escabeche puede aumentar sus posibilidades de sufrir cáncer de estómago y de garganta
Las cantidades elevadas de complementos de soja pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de mama
Algunos estudios muestran que los elementos siguientes pueden disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer:
El licopeno, que se encuentra principalmente en los tomates
Las concentraciones elevadas de vitamina D y los complementos de calcio pueden disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer de colon
El ácido fólico puede reducir la probabilidad de desarrollar cáncer de colon
La vitamina D puede reducir sus posibilidades de sufrir un cáncer de próstata y un cáncer de colon
Las siguientes han sido estudiados por médicos, pero no se ha demostrado que aumenten o disminuyan su probabilidad de desarrollar cáncer:
Las vitaminas u otras sustancias con antioxidantes, tales como selenio
Los alimentos cultivados orgánicamente, modificados genéticamente o tratados con pesticidas para matar insectos
El café y el té
Los alimentos ricos en fibra
Fluorización en agua o dentífrico
Aditivos alimentarios
Ajo
Los alimentos que han sido irradiados para matar los gérmenes
La sacarina (edulcorante artificial)