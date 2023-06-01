¿Puede su dieta causar o prevenir el cáncer?

Los médicos han hecho muchos estudios para averiguar si su dieta (comer ciertos tipos de alimentos) puede aumentar o disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer.

Los médicos no saben con certeza si algunos alimentos y nutrientes aumentan o disminuyen sus probabilidades de desarrollar cáncer porque los distintos estudios obtienen resultados también distintos

Los médicos saben que el sobrepeso o la obesidad aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer

Algunos tipos de alimentos han sido estudiados más que otros y los médicos continúan estudiando los efectos de la dieta sobre el cáncer

Algunos estudios muestran que los elementos siguientes pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer:

Los complementos ricos en vitamina A, vitamina E o calcio pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstata

Alimentos con alto contenido de grasas saturadas

Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como el aceite de pescado, pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de próstata

Las carnes procesadas, tales como fiambres, jamones y perritos calientes, pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de estómago y de colon

Carnes a la parrilla o asadas

El consumo de grandes cantidades de alimentos conservados en salazón o en escabeche puede aumentar sus posibilidades de sufrir cáncer de estómago y de garganta

Las cantidades elevadas de complementos de soja pueden aumentar su probabilidad de desarrollar cáncer de mama

Algunos estudios muestran que los elementos siguientes pueden disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer:

El licopeno, que se encuentra principalmente en los tomates

Las concentraciones elevadas de vitamina D y los complementos de calcio pueden disminuir su probabilidad de desarrollar cáncer de colon

El ácido fólico puede reducir la probabilidad de desarrollar cáncer de colon

La vitamina D puede reducir sus posibilidades de sufrir un cáncer de próstata y un cáncer de colon

Las siguientes han sido estudiados por médicos, pero no se ha demostrado que aumenten o disminuyan su probabilidad de desarrollar cáncer: