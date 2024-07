Lesiones causadas por la radiación

La dosis de radiación de un individuo se puede aumentar de dos maneras: por contaminación y por irradiación. La mayoría de los accidentes radiactivos más importantes han expuesto a la población a ambos.

La contaminación es el contacto y la retención de un material radiactivo, normalmente en forma de polvo o líquido. La contaminación externa es la que está en la piel o en la ropa, de donde parte puede desprenderse o ser eliminada con un cepillo, y contaminar a otras personas y objetos. La contaminación interna es absorbida por el cuerpo por ingestión, inhalación o a través de cortes en la piel. Una vez en el cuerpo, el material radiactivo puede ser transportado a varios lugares, como la médula ósea, donde continua emitiendo radiación, aumentando la exposición de la persona a la radiación, hasta que se extrae o emite toda su energía (degradación). La contaminación interna es más difícil de eliminar que la contaminación externa.

La irradiación es la exposición a la radiación, pero no al material radiactivo, es decir, no se trata de contaminación. Un ejemplo habitual son las radiografías, utilizadas, por ejemplo, para evaluar una fractura ósea. La exposición a la radiación puede producirse sin contacto directo entre las personas y la fuente de radiación (por ejemplo, con material radiactivo o con una máquina radiográfica). Cuando la fuente de la radiación se elimina o se apaga, la irradiación finaliza. Las personas que son irradiadas, pero no contaminadas, no son radiactivas, es decir, no emiten radiación, y la dosis recibida desde esa fuente de radiación no va en aumento.