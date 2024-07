Introducción a la hepatitis crónica

Las causes más frecuentes de hepatitis crónica son

El virus de la hepatitis C causa del 60 al 70% de los casos de hepatitis crónica y por lo menos el 75% de las hepatitis C agudas se vuelven crónicas.

Alrededor del 5 al 10% de los casos de hepatitis B en adultos se vuelven crónicos, a veces con coinfección por hepatitis D. (La hepatitis D no se produce por sí misma. Se presenta sólo como una coinfección con la hepatitis B.) La hepatitis B aguda se vuelve crónica en hasta el 90% de los recién nacidos infectados y en un 25 al 50% de los niños pequeños.

En raras ocasiones, el virus de la hepatitis E causa hepatitis crónica en personas con un sistema inmunitario debilitado, como aquellas que están tomando fármacos para inhibir el sistema inmunitario después de un trasplante de órganos, las que están tomando fármacos para tratar el cáncer o las que tienen una infección por VIH.

El virus de la hepatitis A no provoca la forma crónica de la enfermedad.

La esteatohepatitis no alcohólica (un tipo de inflamación crónica del hígado) ocurre por lo general en personas con exceso de peso (obesidad), diabetes y/o niveles anormales de colesterol y otras grasas (lípidos) en la sangre. Todas estas enfermedades hacen que el organismo sintetice más grasa o que se ralentice el procesado (metabolismo) y la excreción de la grasa. En consecuencia, la grasa se acumula y se almacena en el interior de las células hepáticas (lo que se denomina hígado graso). El hígado graso puede provocar inflamación crónica y con el tiempo progresar a cirrosis. (El hígado graso debido a cualquier otra condición que no sea el consumo excesivo de alcohol se denomina enfermedad hepática grasa no alcohólica.)

El alcohol, tras ser absorbido en el tubo digestivo, se procesa (metaboliza) principalmente en el hígado. Conforme se metaboliza se producen sustancias que pueden dañar el tejido hepático. La enfermedad hepática ocasionada por el consumo de alcoho ocurre por lo general en personas que beben mucho durante muchos meses o años. La enfermedad hepática ocasionada por el consumo de alcoho se caracteriza por hígado graso e inflamación hepática generalizada que puede provocar la muerte de las células hepáticas. Si las personas afectadas continúan bebiendo, se puede formar tejido cicatricial en el hígado que puede acabar reemplazando a una gran cantidad de tejido hepático normal, lo que da lugar a cirrosis.

Con menor frecuencia, la hepatitis crónica es consecuencia de

Hepatitis autoinmunitaria

Fármacos o sustancias

Déficit de alfa-1-antitripsina (un trastorno hereditario)

Enfermedad celíaca

Hemocromatosis (un trastorno hereditario que provoca que el organismo absorba demasiado hierro)

Colangitis biliar primaria

Trastorno de la tiroides

En niños y adultos jóvenes, enfermedad de Wilson (un trastorno hereditario muy poco frecuente que comporta la retención anormal de cobre por parte del hígado)

En la hepatitis autoinmunitaria, la inflamación crónica se parece a la inflamación que se origina cuando es el organismo quien ataca a sus propios tejidos (una reacción autoinmunitaria). La hepatitis autoinmunitaria es más frecuente en mujeres que en varones.

Ciertos fármacos pueden causar hepatitis crónica, particularmente cuando se toman durante periodos prolongados. Entre ellos se encuentran la amiodarona, la isoniazida, el metotrexato, la metildopa, la nitrofurantoína y el tamoxifeno y, en raras ocasiones, paracetamol (acetaminofeno).

No se sabe exactamente por qué un virus o un fármaco específico causan hepatitis crónica en algunas personas y no en otras, ni por qué varía su gravedad.