Fibromas uterinos

Existen varios procedimientos mínimamente invasivos para tratar los miomas. Estos últimos se utilizan generalmente si los medicamentos no son eficaces y la mujer no desea cirugía o presenta motivos de salud por los que no debe someterse a cirugía.

Tras someterse a uno de estos procedimientos, no se debe buscar el embarazo. Se desconoce la seguridad del embarazo después de ellos.

Para la embolización de la arteria uterina se inyecta un anestésico con el fin de insensibilizar una pequeña área del muslo y realizar una pequeña punción o incisión en ese lugar. Luego se inserta un tubo delgado y flexible (catéter) a través de la incisión en la arteria principal del muslo (arteria femoral). El catéter se introduce en las arterias que irrigan el fibroma y a través de él se inyectan pequeñas partículas sintéticas. Estas partículas viajan hacia las arterias de menor tamaño que irrigan el fibroma y las obstruyen. Como resultado, el fibroma se necrosa y su tamaño disminuye. La mayor parte del resto del útero no parece verse afectada. Sin embargo, se desconoce con seguridad si el fibroma vuelve a crecer (debido a que las arterias se repermeabilizan o se forman nuevas arterias).

Después de la embolización de la arteria uterina, la mayoría de las mujeres sufren dolor y calambres en la pelvis, náuseas, vómitos, fiebre, fatiga y dolores musculares. Estos síntomas se desarrollan durante las 48 horas siguientes al procedimiento y disminuyen de manera gradual durante 7 días. Puede darse una infección del útero o de los tejidos circundantes. La recuperación es más rápida con este procedimiento que con una histerectomía o una miomectomía, pero tienden a presentar más complicaciones y deben acudir a más visitas médicas. Si los fibromas continúan dando problemas o vuelven a crecer después de la embolización, se recomienda la histerectomía.

La cirugía con ecografía focalizada guiada por resonancia magnética utiliza ondas de sonido para destruir los miomas.