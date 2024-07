Luxación de codo

Por lo general, maniobras para poner la articulación de nuevo en su posición

Los médicos suelen intentar volver a colocar la articulación en su lugar (lo que se denomina reducción). Por lo general, no se necesitan sedantes ni analgésicos. Cuando el hueso se vuelve a colocar de nuevo en su lugar, se puede apreciar un chasquido suave. Los niños pequeños pueden empezar a mover de nuevo el codo después de unos 10 a 20 minutos. Si no lo hacen, el médico puede solicitar radiografías del codo. Si el niño es capaz de mover la articulación, no es necesario inmovilizarla ni obtener una radiografía.

Si pasadas 24 horas el niño sigue con dolor o si todavía no puede usar el brazo, la articulación puede no estar completamente en su posición o puede tener una fractura. En tales casos, el niño debe ser visitado de nuevo por un médico.

Con tratamiento, la mayoría de los niños se recuperan por completo. Sin embargo, entre el 20 y el 40% de estos niños vuelven a sufrir una luxación del codo.