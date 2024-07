Introducción a los esguinces y otras lesiones de tejidos blandos

El síntoma más claro de lesión de parte blanda es

Dolor

La parte lesionada duele, especialmente cuando el sujeto trata de cargar peso o mover la extremidad. La zona que rodea a la lesión es dolorosa al tacto. Otros síntomas incluyen

Hinchazón

Hematomas o alteración de la coloración

Espasmos musculares (contracción involuntaria de los músculos)

Incapacidad para usar la parte lesionada con normalidad

Posiblemente pérdida de la sensibilidad (entumecimiento o sensaciones anómalas)

Una parte que se ve deformada, doblada o fuera de su posición (lo que sugiere que también se ha producido una fractura o una luxación)

La parte lesionada (como un brazo, una pierna, una mano, un dedo de la mano o un dedo del pie) a menudo no se puede mover, normalmente porque el movimiento es doloroso y/o una estructura (músculo, tendón o ligamento) está lesionada.

La hinchazón puede tardar varias horas en aparecer. Si no se produce hinchazón dentro de este periodo, es poco probable que se produzca un esguince grave.

Se producen hematomas cuando existe un sangrado por debajo de la piel. La sangre procede de vasos sanguíneos rotos de los tejidos lesionados. Al principio, el moratón es de color negro violáceo y se va tornando entre verde y amarillo a medida que la sangre se descompone y el organismo la reabsorbe. Esta puede desplazarse a bastante distancia de la lesión, lo que causa un hematoma de grandes dimensiones o bien un hematoma a cierta distancia de la zona lesionada. Por ejemplo, un hematoma en la frente puede hacer que aparezca más adelante un hematoma bajo los ojos. La sangre puede tardar semanas en reabsorberse. La sangre acumulada produce dolor temporal y rigidez en las estructuras circundantes.

Debido a que los movimientos de la parte lesionada son dolorosos, el paciente generalmente no quiere realizar movimientos. Si el paciente no puede hablar (como en el caso de niños pequeños o ancianos), la negativa a mover una parte del cuerpo puede ser el único signo de una lesión. Sin embargo, algunas lesiones no impiden a la persona afectada mover la zona lesionada. El hecho de que la zona lesionada pueda moverse no significa que no haya lesión.