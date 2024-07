Las personas con el tipo esporádico pueden no desarrollar síntomas hasta la mediana edad. En el tipo familiar, las personas pueden desarrollar síntomas durante la infancia.

Puede que los síntomas no empiecen a manifestarse inmediatamente después de la exposición a la luz solar, por lo que es posible no darse cuenta de que sea esta exposición la que cause los síntomas.

Cuando se padece porfiria cutánea tardía, aparecen, de manera crónica y recurrente, ampollas de distinto tamaño en las zonas expuestas al sol, como los brazos, la cara y, en especial, el dorso de las manos. Las ampollas dan lugar a costras y cicatrices que tardan mucho en curar. La piel, sobre todo la de las manos, se vuelve frágil incluso ante pequeños traumatismos.

Porfiria cutánea tardía con cicatrices Imagen © Springer Science + Business Media

A veces, la exposición al sol provoca edema, prurito o enrojecimiento. Aumenta el crecimiento del vello facial y el de otras zonas expuestas al sol. A veces aparecen áreas de manchas oscuras o claras en la piel.