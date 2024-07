Isquemia mesentérica aguda

Si el médico puede establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento en una fase temprana, la persona afectada suele recuperarse bien.

Si no se llega al diagnóstico y no se instaura un tratamiento hasta que parte del intestino afectado ha muerto, entre el 70 y el 90% de los casos son mortales. Cuando casi todo el intestino delgado ha muerto o se ha extirpado, la persona afectada no puede sobrevivir.