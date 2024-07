Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Algunas personas sienten como si tuvieran un nudo o una masa en la garganta cuando en realidad no hay nada. Si la sensación no está relacionada con la deglución, se denomina sensación de globo o globo histérico (lo que no significa que la persona sea histérica). Si una persona tiene esta sensación, pero también nota dificultad para tragar, ver Dificultad para deglutir.

Causas del nudo en la garganta Los médicos no están seguros de cuál es la causa de la sensación de globo. Puede tratarse de un aumento de la tensión muscular de los músculos de la garganta o justo debajo de la garganta, o también puede deberse a reflujo gastroesofágico. La sensación aparece en ocasiones cuando la persona experimenta ciertas emociones, como tristeza u orgullo, pero a menudo es independiente de tales sentimientos. La sensación de globo no es peligrosa y no causa complicaciones. Sin embargo, ciertos trastornos más graves que afectan al esófago a veces pueden confundirse con la sensación de globo. Estos trastornos son: membranas en la parte superior del esófago; espasmo esofágico; enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE); trastornos musculares, como miastenia grave, distrofia miotónica o miositis autoinmunitaria; y tumores en el cuello o en la parte superior del tórax. Estos trastornos suelen afectar a la deglución y/o provocar otros síntomas además de la sensación de nudo en la garganta.

Evaluación del nudo en la garganta Las personas con sensación de globo rara vez requieren valoración médica inmediata. La siguiente información puede ser útil a la hora de decidir cuándo es necesaria la valoración por parte de un médico, así como para saber qué puede esperarse durante esa valoración. Signos de alarma En las personas con sensación de globo, ciertos síntomas y características sugieren la presencia de otro trastorno y son motivo de preocupación. Entre estos factores se incluyen los siguientes Dolor en el cuello o la garganta

Pérdida de peso

Aparición brusca

Dolor, asfixia o dificultad para tragar (disfagia)

Regurgitación de comida

Debilidad muscular

Un bulto en el cuello que se ve o que se puede palpar

Agravamiento progresivo de los síntomas Cuándo acudir al médico Las personas con signos de alarma deben acudir al médico en un plazo máximo de una semana; las que no tienen signos de alarma deben llamar a su médico. Según la gravedad y la naturaleza de la sensación, el médico puede sugerir esperar a ver cómo evolucionan los síntomas o bien programar una visita mutuamente conveniente. Actuación del médico El médico pregunta a la persona afectada sobre sus síntomas y su historial médico, y realiza una exploración física. Los antecedentes clínicos y la exploración física ayudan a decidir, si están indicadas, qué pruebas se deben hacer. La anamnesis se centra en distinguir entre la sensación de globo y la dificultad para tragar, la cual sugiere un trastorno estructural o de motilidad (movimiento) de la garganta o del esófago. El médico solicita a la persona afectada que describa claramente sus síntomas, sobre todo su relación con la deglución (como por ejemplo una sensación de comida atascada) y los acontecimientos emocionales que puedan haber sucedido. También busca cualquier otro signo de alarma. La exploración física se centra en la boca y el cuello. El médico explora y palpa el suelo de la boca y el cuello en busca de masas. También explora el interior de la garganta con un tubo delgado y flexible (laringoscopio) que permite inspeccionar la faringe y la laringe. Se pide al paciente que beba agua y coma algún alimento sólido (como una galleta, por ejemplo) para poder observar la deglución. Los signos de alarma o los resultados anormales encontrados durante la exploración sugieren un trastorno de la deglución mecánico o de la motilidad (movimiento). Los síntomas crónicos que aparecen durante situaciones emocionales de tristeza y que pueden ser aliviados mediante el llanto sugieren sensación de globo. Pruebas complementarias Las personas con síntomas que no están relacionados con la deglución y sin signos de alarma (en especial si no tienen dolor ni dificultad para tragar), y con una exploración normal (incluyendo la deglución observada por el médico), lo más probable es que tengan sensación de globo. En estos casos rara vez se necesitan pruebas. Si el diagnóstico es incierto, hay signos de alarma o el médico no puede visualizar adecuadamente la garganta, se realizan pruebas de deglución (véase pruebas para la dificultad para tragar o disfagia). Las pruebas suelen consistir en evaluación de la deglución, esofagografía simple o con vídeo, medición del tiempo de deglución, radiografía de tórax y manometría del esófago.

Tratamiento del nudo en la garganta La sensación de globo no requiere ningún tratamiento más allá de la comprensión y la tranquilización de la persona. A veces, basta con que entienda que la sensación de globo aparece con ciertos estados de ánimo. No hay medicación eficaz. Sin embargo, si una depresión subyacente, un estado de ansiedad u otro trastorno del comportamiento parece estar ocasionando síntomas adicionales que preocupan a la persona afectada, el médico puede probar la administración de un antidepresivo o bien remitir al paciente a un psiquiatra.