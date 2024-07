Valoración médica de los síntomas que se producen después de consumir la lactosa

A veces, una prueba de hidrógeno en el aliento

El médico sospecha que existe una intolerancia a la lactosa cuando una persona tiene síntomas después de consumir productos lácteos. El diagnóstico se confirma si en un periodo de prueba de 3 a 4 semanas con una dieta sin productos lácteos desaparecen los síntomas, y si estos reaparecen cuando la persona consume productos lácteos.

Las pruebas específicas rara vez son necesarias, pero en algunas personas los médicos confirman el diagnóstico con una prueba del aliento.

La prueba de hidrógeno en el aliento (también llamada prueba del aliento con lactosa) es una prueba de 4 horas. En esta prueba las personas consumen una pequeña cantidad de lactosa medida de antemano. Antes y después de ingerir la lactosa, se mide la cantidad de gas hidrógeno en el aliento de la persona, en intervalos de 1 hora, porque las bacterias intestinales producen hidrógeno cuando digieren la lactosa no absorbida. Si la cantidad de hidrógeno en el aliento aumenta significativamente después de consumir lactosa, se considera que la persona es intolerante a la lactosa.

La prueba de tolerancia a la lactosa es una prueba alternativa, menos sensible, que actualmente rara vez se hace. Después de la ingestión de una cantidad determinada de lactosa, los médicos controlan los síntomas de las personas en cuestión y miden sus niveles de glucosa en sangre varias veces. Las personas que pueden digerir la lactosa no desarrollan síntomas y su nivel de azúcar en sangre aumenta. Las personas que no pueden digerir la lactosa desarrollan diarrea, distensión abdominal y malestar al cabo de 20 a 30 minutos como máximo y su nivel de glucosa en sangre no aumenta.