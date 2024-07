El exceso de grasa en el hígado por sí solo, no es necesariamente un problema grave. Por ejemplo, cuando la causa es el alcohol, la grasa puede desaparecer, por lo general en 6 semanas, si la persona deja de beber. Sin embargo, si no se identifica y corrige la causa, el hígado graso puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, si el uso excesivo de alcohol continúa o si no se interrumpe la administración de un medicamento que esté causando hígado graso, el daño repetido sobre el hígado puede finalmente derivar en cirrosis.

Las mujeres con hígado graso del embarazo tienen peor pronóstico.