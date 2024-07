La regurgitación de la válvula mitral puede aparecer de forma repentina como resultado de una endocarditis infecciosa de la válvula, o como consecuencia de una lesión en la válvula o en sus estructuras de apoyo. La válvula o sus estructuras de apoyo pueden resultar dañadas como consecuencia de un ataque cardíaco, de una arteriopatía coronaria o de debilidad en los tejidos de tales estructuras (degeneración mixomatosa).

Sin embargo, con mayor frecuencia la regurgitación mitral se desarrolla lentamente, como resultado de un deterioro gradual de la válvula (causado por el prolapso de la válvula mitral o por una enfermedad cardíaca reumática) o de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que separa ambos extremos de la válvula y evita que se cierre correctamente. Esta hipertrofia es consecuencia de un ataque al corazón o de otro trastorno que debilita el músculo cardíaco (como una cardiomiopatía).

La fiebre reumática, una enfermedad de la infancia que en ocasiones aparece después de una faringoamigdalitis estreptocócica no tratada, o de una escarlatina, solía ser la causa más frecuente de insuficiencia de la válvula mitral. No obstante, en la actualidad la fiebre reumática es poco frecuente en los países desarrollados, especialmente en Norteamérica, Europa occidental y otras regiones donde los antibióticos son ampliamente utilizados para tratar infecciones como la faringoamigdalitis estreptocócica. En estas regiones, la fiebre reumática es una causa frecuente de insuficiencia mitral solo entre las personas mayores que no pudieron beneficiarse de los antibióticos durante su juventud y en aquellas que proceden de lugares donde el uso de los antibióticos no está tan extendido. En estos países, la fiebre reumática es aún frecuente y continúa produciendo estenosis o insuficiencia mitral, a veces 10 años después de la infección inicial. Las crisis repetidas de fiebre reumática aceleran el deterioro de la válvula.