Introducción a la hipersensibilidad y a los trastornos cutáneos reactivos

Exploración por un médico

En ocasiones, una biopsia

El diagnóstico de la mayoría de los trastornos cutáneos por hipersensibilidad y reactivos que causan una erupción se basa en el aspecto de la erupción. Con frecuencia no puede determinarse la causa de una erupción mediante análisis de sangre, de modo que no suelen indicarse. Sin embargo, con las erupciones persistentes, sobre todo las que no responden al tratamiento, puede llevarse a cabo una biopsia cutánea en la que se extirpa quirúrgicamente un pequeño fragmento de la piel afectada por la erupción con un bisturí para examinarla al microscopio.