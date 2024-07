Análisis conductual aplicado

Programas educativos

Logopedia

A veces, terapia con medicamentos

El Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) es un enfoque terapéutico en el que los niños aprenden habilidades cognitivas, sociales o conductuales específicas de forma gradual. Las pequeñas mejoras se refuerzan y se desarrollan progresivamente para mejorar, cambiar o desarrollar comportamientos específicos en los niños que sufren un trastorno del espectro autista (TEA). Estas conductas comprenden habilidades sociales, habilidades de lenguaje y comunicación, lectura y habilidades académicas, así como habilidades aprendidas como el cuidado personal (por ejemplo, ducharse y arreglarse), habilidades para la vida cotidiana, puntualidad y competencia laboral. Esta terapia también se utiliza para ayudar a los niños a minimizar las conductas (por ejemplo, la agresividad) que pueden afectar negativamente a su progreso. El análisis de comportamiento aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) está diseñado para satisfacer las necesidades de cada niño y, por lo general, está diseñado y supervisado por profesionales certificados en análisis de comportamiento (como un analista de comportamiento acreditado [BCBA por sus siglas en inglés]). En Estados Unidos, el Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) puede estar disponible como parte de un Plan de Educación Individualizado (Individualed Education Plan, IEP) en las escuelas y, en muchos Estados, está cubierto por un seguro de salud. Otra intervención intensiva basada en el comportamiento es el modelo basado en el Desarrollo, las diferencias Individuales y las Relaciones (DIR®), también llamado Floortime (o "juego circular"). El modelo DIR® se basa en los intereses del niño y en sus actividades preferidas para ayudar a desarrollar sus habilidades de interacción social y otras habilidades. En la actualidad, hay menos pruebas para apoyar el modelo DIRFloortime® que el modelo ABA, pero ambas terapias pueden ser eficaces.

Los programas educativos para los niños en edad escolar con un trastorno del espectro autista (TEA) deben abordar el desarrollo de las habilidades sociales y los retrasos en el habla y el lenguaje, así como ayudar a prepararles para la formación después de la escuela secundaria o para el empleo.

El Acta Federal para la Educación de Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] establece que los niños y adolescentes con trastornos del espectro autista tienen derecho a una educación gratuita y apropiada impartida en las escuelas públicas. La educación debe impartirse de la forma menos restrictiva posible y en ambientes no excluyentes, es decir, un entorno donde los niños tienen la oportunidad de interaccionar con compañeros no discapacitados, con igual acceso a los recursos de la comunidad. La Americans with Disability Act (Ley para los estadounidenses con discapacidad) y la Section 504 of the Rehabilitation Act (Sección 504 de la ley de Rehabilitación) también proporcionan alojamiento en escuelas y otros lugares públicos.

El tratamiento farmacológico no puede cambiar el trastorno subyacente. Sin embargo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), como la fluoxetina, la paroxetina y la fluvoxamina, suelen ser eficaces en la reducción de comportamientos rituales de las personas con un trastorno del espectro autista. Los fármacos antipsicóticos, como la risperidona, se utilizan para reducir el comportamiento autoagresivo, aunque debe considerarse la existencia de un riesgo de efectos secundarios (como aumento de peso y trastornos del movimiento). Los estabilizadores del estado de ánimo y los psicoestimulantes pueden ser eficaces para las personas con falta de atención o impulsivas o las que presentan hiperactividad.

Aunque algunos padres intentan dietas especiales, tratamientos gastrointestinales o tratamientos inmunitarios, actualmente no existe ninguna evidencia de que alguno de estos tratamientos sea efectivo en los niños con trastornos del espectro autista. No se ha demostrado la eficacia de otros tratamientos complementarios, tales como la comunicación facilitada, la terapia de quelación, el entrenamiento de integración auditiva y el tratamiento con oxígeno hiperbárico. A la hora de considerar estos tratamientos complementarios, las familias deben consultar con el médico de cabecera del niño respecto a los beneficios y los riesgos.