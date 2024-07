Infección por el virus del herpes simple (VHS) en recién nacidos

Si la infección por herpes del recién nacido no recibe tratamiento, por lo general evoluciona dando problemas graves. Alrededor del 85% de los bebés con infección por herpes generalizada no tratada mueren. Alrededor del 50% de los recién nacidos con infección cerebral no tratada mueren. La muerte no es frecuente entre los recién nacidos cuya infección se limita a la piel, los ojos o la boca. Sin tratamiento, al menos el 65% de los sobrevivientes a enfermedades generalizadas o infecciones cerebrales sufren problemas neurológicos graves.

El tratamiento apropiado con medicamentos antivíricos reduce la tasa de muerte y aumenta significativamente la probabilidad de desarrollo normal.