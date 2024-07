La mayoría de los niños adoptados, incluso los que estuvieron previamente en acogida temporal u orfanatos extranjeros, se adaptan bien y tienen pocos problemas. Sin embargo, a medida que los niños crecen, pueden desarrollar sentimientos de rechazo porque fueron abandonados por su familia de nacimiento. Durante la adolescencia y la juventud, en especial, las personas adoptadas pueden sentir curiosidad por sus padres biológicos, aunque no pregunten por ellos. Algunas personas solicitan o buscan información acerca de sus padres biológicos y algunos padres indagan acerca de sus hijos biológicos.

No comunicar a los niños que son adoptados puede herirlos más adelante. Es mejor que esta información nunca se considera un secreto, sino que se considere parte de la historia familiar. Si el niño pregunta sobre sus padres biológicos, se le debe responder de forma reconfortante. Por ejemplo, si el niño sufrió maltrato o abandono, los padres adoptivos pueden decirle que fue separado de sus padres biológicos porque no podían proporcionarle un cuidado apropiado. Alternativamente, los padres adoptivos pueden decir que los padres biológicos no estaban en condiciones de cuidar al niño y lo entregaron a los padres adoptivos para que ellos pudieran proporcionarle amor y cuidado.

Los niños necesitan la seguridad de ser queridos y de que siempre lo serán. Si los niños adoptados mantienen contacto con sus familias biológicas, es beneficioso que los padres adoptivos les digan que tienen dos parejas de padres que les quieren.