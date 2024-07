Problemas de infertilidad relacionados con la ovulación

Un registro de los días en los que se producen los periodos menstruales

Utilizar un kit de predicción de la ovulación (test de ovulación) que pueda usarse en casa

Algunas veces, medida diaria de la temperatura corporal

Ecografía

Análisis de sangre o de orina

Los médicos les piden a las mujeres que describan sus periodos menstruales (historia menstrual), incluyendo con qué frecuencia se producen los periodos y cuánto duran. Basándose en esta información, los médicos pueden determinar si las mujeres están ovulando.

El método más preciso que se puede hacer en casa es un kit de predicción de la ovulación, pero no es 100% preciso, por lo que algunas ovulaciones pueden perderse. Estos kits detectan un incremento de la hormona luteinizante en la orina entre 24 y 36 horas antes de la ovulación. Para proporcionar un resultado más preciso, algunos kits también miden los productos derivados de los estrógenos. La orina se analiza a lo largo de varios días consecutivos durante la mitad del ciclo menstrual.

Otro método para determinar si se produce la ovulación o cuándo se produce es la toma diaria de la temperatura en reposo (temperatura corporal basal). Por lo general, el mejor momento para tomar la temperatura es inmediatamente después de despertarse y antes de acostarse. Una temperatura basal baja sugiere que la ovulación no se ha producido. Si es posible, la mujer debe usar un termómetro de temperatura basal corporal diseñado para mujeres que intentan quedarse embarazadas o bien un termómetro digital o de mercurio. Un aumento de 0,5° C o más de temperatura suele indicar que la ovulación ha ocurrido. Sin embargo, este método requiere mucho tiempo y no es ni fiable ni preciso.

Los médicos pueden determinar con precisión si se produce la ovulación y cuándo. Los métodos incluyen

Ecografía

Medición del nivel de progesterona en sangre o la concentración de uno de sus subproductos en la orina

Un marcado aumento en las concentraciones de progesterona o sus productos derivados indica que se ha producido la ovulación.

Los médicos pueden pedir otras pruebas para detectar trastornos que pudieran causar alteraciones de la ovulación. Por ejemplo, pueden medir los niveles de testosterona en la sangre para detectar un posible síndrome del ovario poliquístico.