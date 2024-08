Introducción a la atención posparto

(Véase también Vacunas durante el embarazo, Guidelines for Vaccinating Pregnant Women, yCDC: COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding.)

Antes de que la madre abandone el hospital, se le pone la vacuna de la rubéola, si nunca la ha tenido o no ha sido vacunada.

Idealmente, la vacuna contra tétanos-difteria-tos ferina (Tdap) se administra durante cada embarazo, preferentemente entre las semanas 27 y 36. Si una madre no ha recibido la vacuna Tdap durante esta gestación ni durante una previa ni durante la adolescencia ni durante su etapa adulta, se le debe administrar antes de darle el alta, ya esté amamantando o no. Si los miembros de la familia que tendrán contacto con el recién nacido no han recibido la vacuna Tdap, se les debe administrar la Tdap al menos 2 semanas antes de que tengan contacto con el recién nacido. La vacuna Tdap les inmuniza contra la tos ferina y por lo tanto reduce el riesgo de contagiarla a los recién nacidos sin protección.

Las mujeres embarazadas que nunca han tenido varicela o que nunca han recibido la vacuna contra la varicela deben recibir la primera dosis de la vacuna después del parto y la segunda dosis de 4 a 8 semanas después.

Los médicos pueden recomendar otras vacunas, dependiendo de la vacunación y los antecedentes médicos de la mujer.

Si la nueva madre tiene sangre Rh negativa y su bebé tiene sangre Rh positiva (denominada incompatibilidad de Rh), se le administra a la madre inmunoglobulina Rho(D) mediante inyección en un músculo dentro de los 3 días posteriores al parto. Este fármaco oculta o enmascara cualquiera de los glóbulos rojos (eritrocitos) del bebé que hayan podido pasar a la circulación materna para que no puedan disparar la producción de anticuerpos en la madre. Estos anticuerpos pueden poner en peligro los embarazos siguientes.