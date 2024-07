Medicamentos antifúngicos

La candidiasis que solo afecta a la piel, la boca o la vagina se trata con antimicóticos (por ejemplo, clotrimazol y nistatina) aplicados directamente en la zona afectada. El médico puede también prescribir el fármaco antimicótico fluconazol por vía oral.

Para las infecciones del esófago, los médicos prescriben medicamentos antifúngicos (como fluconazol o itraconazol) por vía oral. Si estos medicamentos son ineficaces o si la infección es grave, se emplean otros medicamentos antimicóticos.

La candidiasis que se ha extendido por todo el organismo suele tratarse con anidulafungina, caspofungina o micafungina por vía intravenosa, o bien con fluconazol, que puede administrarse por vía intravenosa o por vía oral. Si la persona no puede tolerar estos medicamentos, si estos medicamentos no están fácilmente disponibles o si la infección no se elimina con otros medicamentos antifúngicos, se puede administrar anfotericina B por vía intravenosa.

La candidiasis es más grave y responde menos al tratamiento en las personas con ciertos trastornos, como la diabetes. En las personas diabéticas, el control de los niveles de azúcar en sangre facilita la cura de la infección.