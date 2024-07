Pirimetamina y sulfadiazina, clindamicina o atovacuona, más leucovorina; o, de forma alternativa, trimetoprim-sulfametoxazol

Para las infecciones oculares, fármacos eficaces contra la toxoplasmosis y un corticoesteroide

La mayoría de personas infectadas que no presenten síntomas y tengan un sistema inmunitario sano no requieren tratamiento.

Las personas con síntomas de la toxoplasmosis pueden tratarse con pirimetamina, sulfadiazina y leucovorina. Leucovorin se administra para ayudar a proteger contra la disminución de la producción de células sanguíneas en la médula ósea, que es un efecto secundario de la pirimetamina. Si el tratamiento con sulfadiazina no es posible, se puede administrar clindamicina o atovacuona como tratamiento alternativo. Cuando la pirimetamina no está disponible, se usa trimetoprima-sulfametoxazol.

Si la persona afectada tiene un sistema inmunitario sano, suele recibir tratamiento durante unas pocas semanas.

Las personas con sida u otras enfermedades que debilitan el sistema inmunitario reciben tratamiento con los mismos fármacos, pero durante más tiempo (por lo general durante 6 semanas como mínimo) hasta que desaparecen todos los signos de infección. Las recaídas son frecuentes y existen varias opciones para la terapia de mantenimiento crónico, que se continúa hasta que su sistema inmunitario mejora.

En las personas con sida, la toxoplasmosis tiende a repetirse, por lo que se continúan administrando fármacos para controlar la toxoplasmosis hasta que el sistema inmunitario se fortalece (lo que viene indicado por un aumento en el recuento de CD4 hasta alcanzar un nivel aceptable). Los médicos se aseguran de administrar los fármacos antirretrovirales más eficaces.

A las personas con infección ocular se les puede administrar pirimetamina más sulfadiazina (o clindamicina) más leucovorina. La trimetoprima-sulfametoxazol es una alternativa. Se suele administrar simultáneamente prednisona u otro corticoesteroide para reducir la inflamación dentro del ojo.

Las mujeres que adquieren la toxoplasmosis durante el embarazo deben acudir a un médico especializado en toxoplasmosis durante el embarazo. La elección de los fármacos es complicada y depende de cuándo contrae la mujer embarazada la infección (qué trimestre) y si el feto ya ha sido infectado o no. La pirimetamina puede causar defectos congénitos y no se usa durante el primer trimestre del embarazo. La espiramicina (un antibiótico) se puede usar durante el 1er trimestre para ayudar a prevenir la diseminación de la toxoplasmosis de la madre al feto. La espiramicina no se comercializa en Estados Unidos.

A los recién nacidos que se han infectado antes de nacer se les administran generalmente pirimetamina, sulfadiazina y leucovorina durante un año después del nacimiento.