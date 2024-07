Rehabilitación tras la amputación de un miembro

La piel que entra en contacto con el receptáculo de la prótesis debe ser cuidada y controlada cuidadosamente para prevenir erosiones de la piel e infecciones de la piel (véase Cuidado de la piel del miembro residual).

Debido a que una prótesis de pierna sólo está diseñada para caminar, es necesario retirarla antes de ir a dormir. A la hora de dormir, el muñón se debe inspeccionar a fondo (con un espejo, si lo inspecciona la misma persona afectada), se lava con jabón suave y agua tibia, se seca por completo y, a continuación, se espolvorea con polvos.

Si se presentan algunos problemas, es necesario su tratamiento:

Piel seca: aplicar lanolina o vaselina al muñón

Sudoración excesiva: aplicar un antitranspirante sin perfume

Inflamación cutánea: retirar el irritante de inmediato, aplicar polvos o una crema o ungüento con corticoides de baja potencia

Heridas cutáneas: no usar la prótesis hasta que la herida haya cicatrizado y consulte con un médico

Entre la prótesis y la piel se utiliza un calcetín y/o un revestimiento. El calcetín y el revestimiento se deben lavar a diario, y se puede utilizar un jabón suave para limpiar el interior de la cazoleta.

Las prótesis generalmente no son resistentes al agua. Si cualquier parte de la prótesis se moja, debe secarse de inmediato y por completo. No obstante, no debe utilizarse calor para intentar secarla. Si el afectado prefiere nadar o ducharse con la prótesis puede optar por una prótesis sumergible.