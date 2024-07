Introducción a los beneficios del ejercicio

Centers for Disease Control and Prevention: Physical Activity (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: actividad Física): información básica sobre la importancia de la actividad física con consejos para los diferentes grupos de edad

National Institute on Aging: Exercise and Physical Activity (Instituto Nacional para el Envejecimiento: Ejercicio y Actividad Física): artículos y videos sobre la forma física en adultos mayores

Office on Women's Health: Getting Active (Agencia para la Salud de la Mujer: Estar Activa): información sobre el ejercicio y la forma física adaptada a las necesidades de salud de las mujeres

US Department of Agriculture: Exercise and Fitness (Departamento de Agricultura de Estados Unidos: Ejercicio y Forma Física): información sobre los beneficios para la salud de la actividad física con recursos que incluyen videos de ejercicios, registros y planificadores