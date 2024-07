El descenso a una altitud más baja es el mejor tratamiento para todas las formas de mal de altura agudo.

Para los síntomas leves, detener el ascenso y tratar los síntomas con medicación

Para el mal de montaña agudo grave o de lenta resolución, descenso a una altitud menor y tratamiento con fármacos

Para el edema cerebral de gran altitud (HACE) y el edema pulmonar de gran altitud (HAPE), descenso inmediato a baja altitud y fármacos (si el descenso no es posible, fármacos y oxígeno suplementario o una cámara hiperbárica portátil)

La hinchazón de manos, pies y cara no necesita tratamiento. La hinchazón desaparece por sí sola al cabo de unos días, o bien después del descenso. La falta de sueño es un problema común a gran altura, incluso entre las personas sanas, y, por sí mismo no es un motivo para descender a menor altura.

Las personas con mal agudo de montaña leve deben interrumpir su ascenso y descansar; no deben ascender a mayor altura hasta que desaparezcan los síntomas. Otro tratamiento incluye líquidos y paracetamol (acetaminofeno) o medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) para ayudar a aliviar el dolor de cabeza. Los líquidos no tratan el mal agudo de montaña, pero eliminan la deshidratación, cuyos síntomas pueden ser similares a los del mal agudo de montaña. La mayoría de las personas con mal agudo de montaña mejoran al cabo de 1 día o 2. Algunas veces se administran acetazolamida o dexametasona para ayudar a aliviar los síntomas.

Si los síntomas del mal agudo de montaña son más graves o si persisten o empeoran a pesar del tratamiento, la persona debe descender hasta una altitud inferior, preferiblemente hasta alcanzar una cota de 500 a 1000 m por debajo de la inicial. El descenso proporciona a menudo un alivio rápido. La persona también recibe líquidos, paracetamol (acetaminofeno) o antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y acetazolamida o dexametasona.

Las personas con edema pulmonar de las alturas deben descender de inmediato a una altitud más baja. Se les debe administrar oxígeno si está disponible. El fármaco nifedipina puede ser beneficioso temporalmente, ya que disminuye la presión de las arterias que van hacia los pulmones. Se debe evitar el esfuerzo intenso durante el descenso, ya que puede empeorar el edema pulmonar. Las personas que descienden rápidamente suelen recuperarse del EPA en un plazo de 24 a 48 horas. La mayoría de las personas que desarrollan EPA se ingresan en un hospital, aun así, algunas (por ejemplo, las que se encuentran en zonas con recursos médicos adecuados, como una comunidad de estaciones de esquí) pueden ser dadas de alta con oxígeno complementario si tienen familiares o amigos que puedan controlarlas.

En caso de sufrir un edema cerebral a causa de la altura (edema cerebral de las alturas), la persona debe descender lo máximo que pueda de inmediato. Deben administrarse oxígeno y dexametasona. Puede añadirse acetazolamida.

Cuando no sea posible descender rápidamente a una altitud inferior, y la persona esté muy enferma, puede utilizarse una bolsa hiperbárica para ganar tiempo. Este aparato consiste en una bolsa de material ligero, transportable y lo suficientemente grande como para que quepa dentro una persona, y una bomba manual. La persona debe introducirse dentro de dicha bolsa, que se cierra herméticamente; después se aumenta la presión interna de la bolsa con la bomba. El aumento de la presión del aire simula un descenso de altitud. La persona debe permanecer en la bolsa hasta que los síntomas desaparezcan. La bolsa hiperbárica es tan beneficiosa como el oxígeno suplementario, del que no se suele disponer cuando se escala una montaña. Pero no debe sustituir al descenso.