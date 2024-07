El glaucoma de ángulo abierto es indoloro y no causa síntomas iniciales. Por lo general, ambos ojos se ven afectados, pero habitualmente no de igual manera. El síntoma principal del glaucoma de ángulo abierto es el desarrollo de manchas ciegas, o parches donde se pierde la visión, a lo largo de meses o años. Las manchas ciegas crecen lentamente hasta unirse. Por lo general, la visión periférica es la primera que se pierde. Los afectados pueden tropezar en las escaleras, darse cuenta de que se pierden partes de palabras al leer, o tener dificultades al conducir. La pérdida de visión se produce de forma tan gradual que no suele notarse hasta que ya se ha perdido en gran parte. Dado que la visión central suele ser la última en perderse, muchas personas desarrollan visión en túnel: de frente ven perfectamente, pero están ciegos en todas las demás direcciones. Si el glaucoma no se trata, al final se pierde incluso la visión en túnel y la persona queda ciega por completo.