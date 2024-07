Hiperfosfatemia (concentraciones altas de fosfato en la sangre)

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

La hiperfosfatemia consiste en una concentración demasiado alta de fosfato en la sangre.

(Véase también Introducción a los electrólitos y Introducción al papel del fosfato en el cuerpo.)

El fosfato es uno de los electrólitos del cuerpo, es decir, minerales que llevan una carga eléctrica cuando se encuentran disueltos en los líquidos corporales tales como la sangre, si bien la mayoría de fosfato del cuerpo no tiene carga eléctrica.

La hiperfosfatemia es un trastorno poco frecuente, excepto cuando se padece una insuficiencia renal grave. En este caso, los riñones no eliminan suficiente fosfato. La diálisis, que se suele usar para tratar la insuficiencia renal, no es muy eficaz en la eliminación del fósforo, por lo que no reduce el riesgo de hiperfosfatemia.

En algunas pocas ocasiones, aparece hiperfosfatemia en las siguientes situaciones:

Una concentración baja de la hormona paratiroidea (hipoparatiroidismo)

Falta de respuesta a una concentración normal de hormona paratiroidea (seudohipoparatiroidismo)

Cetoacidosis diabética

Lesiones por aplastamiento

Destrucción del tejido muscular (rabdomiólisis)

Infecciones graves en todo el organismo (sepsis)

Administración de grandes cantidades de fosfato por vía oral o mediante un enema

Síntomas de la hiperfosfatemia Es habitual que no haya ningún síntoma cuando se padece hiperfosfatemia. Sin embargo, cuando existe insuficiencia renal grave, el calcio se combina con el fosfato y, de esta forma, disminuyen las concentraciones de calcio en la sangre (un trastorno denominado hipocalcemia). Una concentración baja de calcio puede provocar espasmos y calambres musculares, pero también una mayor concentración de hormona paratiroidea, lo que resulta en debilidad ósea y en otros trastornos. El calcio y el fosfato pueden formar cristales (calcificarse) en los tejidos del cuerpo, incluso dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. Si esto ocurre, puede evolucionar a arterioesclerosis grave (endurecimiento de las arterias) y desembocar en accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y circulación sanguínea deficiente. También se pueden formar cristales en la piel, donde provocan un prurito intenso.

Diagnóstico de hiperfosfatemia Determinación de los niveles de fosfato en la sangre El diagnóstico de la hiperfosfatemia se basa en resultados de los análisis de sangre que indiquen que la concentración de fosfato es elevada.