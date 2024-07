Fármacos para prevenir y tratar el asma

Los inhaladores dosificadores (cartuchos portátiles que contienen gas a presión) son el método más utilizado para la administración de fármacos beta-adrenérgicos inhalados. La presión hace que el fármaco se pulverice con la dosis exacta del medicamento. La inhalación deposita el fármaco directamente en las vías respiratorias, de modo que actúa rápidamente, pero no puede alcanzar las vías gravemente estrechadas. Las personas que tienen dificultad con el inhalador con dosificador, pueden usar cámaras espaciadoras o de retención. Estos dispositivos aumentan la cantidad de fármaco liberada en los pulmones. Con cualquier tipo de inhalador, es fundamental aplicar la técnica de forma apropiada. Si el dispositivo no se usa adecuadamente, el fármaco no llega a las vías respiratorias.

Inhalador de dosis medida Imagen

En muchos broncodilatadores, también está disponible un fármaco en presentación de polvo seco. Para algunas personas la formulación en polvo resulta más fácil de usar, porque requiere menos coordinación con la respiración que en el caso del uso de un inhalador con dosificador.

Cómo usar un inhalador con dos... Vídeo

Se puede utilizar un nebulizador para administrar fármacos beta-adrenérgicos directamente a los pulmones. El nebulizador utiliza aire presurizado u ondas ultrasónicas para crear un vaho de fármaco que se inhala, por lo que no hay que coordinar la dosis con la respiración. Los nebulizadores suelen ser portátiles, e incluso algunos pueden conectarse a un enchufe de corriente de automóvil. Los nebulizadores e inhaladores con dosificador a menudo proporcionan diferentes cantidades de fármaco en una dosis única, pero ambos son capaces de suministrar cantidades suficientes de fármaco a los pulmones. Es menos probable que la terapia con nebulizador llegue a las vías respiratorias más distantes en personas que respiran cómodamente y no respiran profundamente, por lo que la terapia nebulizada es menos efectiva que un inhalador de dosis medidas o una formulación de polvo seco.

Nebulizador con boquilla Imagen

Otros broncodilatadores, como el fármaco anticolinérgico ipratropio, que se administra mediante un nebulizador, se pueden combinar con fármacos beta-adrenérgicos en las crisis agudas. También están disponibles inhaladores dosificadores con una combinación de ipratropio y salbutamol (albuterol).

También se comercializan otras formas de fármacos beta-adrenérgicos. Los fármacos beta-adrenérgicos pueden inyectarse o administrarse en forma líquida o sólida, como comprimidos. Sin embargo, los fármacos orales tienden a actuar más lentamente que los inhalados o los inyectados y son más propensos a causar efectos secundarios, por lo que los médicos los emplean con menor frecuencia. Los efectos secundarios incluyen ritmos cardíacos anormales (arritmias), especialmente con un uso excesivo.