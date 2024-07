Están disponibles otros tratamientos de la pericarditis aguda, que varían en función de la causa. Si existe insuficiencia renal, aumentar la frecuencia de las diálisis suele producir mejoría.

Siempre que sea posible, se deben dejar de administrar los fármacos causantes de pericarditis.

Las personas con cáncer pueden responder a la quimioterapia o la radioterapia.

Si reaparece una pericarditis causada por una infección vírica, un traumatismo, o un trastorno no identificado, la administración de aspirina (ácido acetilsalicílico) o de ibuprofeno, en ocasiones junto con colchicina, puede proporcionar alivio. Si estos fármacos no ayudan, se pueden administrar corticoesteroides, siempre y cuando la causa no sea una infección. En ocasiones, los corticoesteroides se inyectan en el espacio pericárdico. Si el tratamiento farmacológico es ineficaz, los médicos pueden proceder a la resección quirúrgica del pericardio.

Si la causa es una infección bacteriana, el tratamiento consiste en la administración de antibióticos y en el drenaje quirúrgico del pus presente en el pericardio.