Evaluación médica, basada en criterios diagnósticos específicos del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Quinta edición, Revisión de texto (DSM-5-TR, por sus siglas en inglés)

El médico sospecha la existencia de fuga disociativa cuando la persona parece confundida en lo relativo a su identidad o perpleja acerca de su pasado, o ante confrontaciones que cuestionan la identidad actual o evidencian la ausencia de una identidad definida.

A veces, la fuga disociativa no puede ser diagnosticada hasta que no se produce el súbito retorno a la identidad anterior a la fuga, momento en que la persona experimenta un intenso malestar al encontrarse en circunstancias que no le son familiares.

Por lo general, la fuga disociativa se diagnostica después del hecho, cuando el médico revisa la historia de la persona y recopila información que documenta las circunstancias anteriores al abandono del hogar, al viaje en sí y a la vida alternativa que la persona ha llegado a establecer.