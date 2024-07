Mal uso de medicamentos ansiolíticos y sedantes

Evaluación médica

Los médicos suelen establecer el diagnóstico basándose en cuáles son los fármacos que la persona afectada dice haber tomado o bien sus amigos dicen que ha tomado. Si no está claro por qué la persona actúa como si estuviera somnolienta o confundida, el médico puede hacer pruebas para descartar otras posibles causas de los síntomas, como un nivel bajo de glucosa en sangre (hipoglucemia) o un traumatismo craneoencefálico. Aunque las benzodiazepinas y los barbitúricos pueden ser detectados mediante pruebas de detección de drogas, el hecho de detectarlos no significa que sean la causa de los síntomas que presenta la persona afectada. La mayoría de los laboratorios de los hospitales no pueden medir el nivel sanguíneo de la mayoría de los sedantes.