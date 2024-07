Introducción a los fármacos

Desde el punto de vista legal existen dos categorías de fármacos: los que requieren prescripción médica y los que no la requieren.

Los fármacos de prescripción (los considerados seguros estrictamente para el uso bajo control médico) solo se pueden vender con una prescripción (receta) extendida por un profesional autorizado con reconocimiento estatal para esta actividad (por ejemplo, médicos, odontólogos, podólogos, profesionales de enfermería, asistentes médicos o veterinarios).

Los fármacos de venta libre (los considerados seguros para su uso sin supervisión médica, como la aspirina o ácido acetilsalicílico) están disponibles sin necesidad de prescripción médica. En los distintos países hay organismos competentes (la FDA en Estados Unidos) que deciden qué medicamentos o fármacos requieren prescripción médica y cuáles son de libre disposición.

Los suplementos dietéticos (por ejemplo, hierbas medicinales y alimentos nutracéuticos) son productos destinados a complementar la dieta. Estos productos pueden contener vitaminas, aminoácidos, minerales y hierbas u otros compuestos derivados de plantas (botánicos). Dado que los suplementos dietéticos no entran en la categoría de los fármacos, no requieren la aprobación de los organismos competentes, como ocurre en Estados Unidos, donde no es necesaria la aprobación de la FDA (US Food and Drug Administration), y no están obligados a cumplir los protocolos de seguridad y eficacia de los fármacos. Debido a que estos productos no tienen que cumplir con los estándares de seguridad y eficacia de la FDA (Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos), el fabricante no puede afirmar que el producto trata afecciones médicas específicas. Los suplementos dietéticos pueden causar problemas de salud si no se utilizan correctamente o si se toman en grandes cantidades.