La mayoría de los trastornos que causan demencia no revierten, pero algunos pueden tratarse; estos casos se denominan demencias reversibles. Algunos expertos utilizan el término demencia para denominar únicamente trastornos en los que el progreso no se puede revertir, en contraste con otros términos, como encefalopatía o deterioro cognitivo, cuando la demencia puede ser parcialmente reversible. El tratamiento a menudo puede curar estas demencias si el cerebro no ha resultado demasiado dañado. Si la lesión cerebral es más extensa, el tratamiento a menudo no revierte el daño causado, pero se evitan nuevas lesiones.

Las enfermedades que causan demencia reversible son las siguientes:

Se produce un hematoma subdural (acumulación de sangre entre las capas externa y media del tejido que recubre el cerebro) cuando se rompen uno o más vasos sanguíneos, generalmente debido a un traumatismo craneal. Estas lesiones pueden ser leves y difíciles de reconocer. Los hematomas subdurales pueden causar una disminución lenta de la funcionalidad intelectual que puede revertirse con el tratamiento.