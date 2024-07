Las principales pruebas realizadas a su glándula tiroidea son:

Análisis de sangre

Pruebas de diagnóstico por la imagen

Los análisis de sangre para establecer el perfil tiroideo miden las concentraciones de:

Hormonas tiroideas

TSH

Una concentración elevada de TSH por lo general significa que usted no tiene suficientes hormonas tiroideas. Y una concentración muy baja de TSH por lo general significa que usted tiene demasiadas.

Las pruebas de diagnóstico por la imagen incluyen:

Ecografía, para saber si su glándula tiroidea está agrandada.

Gammagrafía

En una gammagrafía, el médico le administra una pequeña cantidad de yodo radiactivo. Como su glándula tiroidea necesita yodo, recoge el yodo radioactivo. Los médicos detectan el yodo radioactivo con una cámara especial. Si su glándula tiroidea no funciona, no recogerá el yodo normalmente. La cámara también puede detectar pequeños crecimientos (nódulos) en la glándula tiroidea. El escáner no emplea suficiente radiación para dañarle.