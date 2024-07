Los niños en edad preescolar con dislexia pueden

Comenzar a hablar más tarde que otros niños de su edad

Tener dificultades para pronunciar, escoger y reemplazar palabras

Tener dificultades para recordar los nombres de letras, números, colores e imágenes

Los niños en edad escolar con dislexia pueden tener problemas para:

Mezclar sonidos

Rimar palabras

Reconocer el número de sonidos en las palabras y ponerlas en el orden correcto

A la hora de dividir las palabras en sonidos

Muchos niños con dislexia confunden letras que se parecen, como la b y la d, la w y la m o la n y la h. También pueden invertir las letras de una palabra que están escribiendo, como escribir on en lugar de no. Esto no siempre es un signo de dislexia, ya que muchos niños pequeños sin dislexia también cometen estos errores durante la escuela primaria.