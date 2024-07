En realidad, la medicina alternativa difiere de la medicina convencional en un único punto. La medicina alternativa no ha sido probada científicamente para demostrar su eficacia o su inocuidad. Todos los medicamentos vendidos en Estados Unidos deben haber mostrado pruebas convincentes de su eficacia antes de que los médicos puedan recetarlos. Por lo tanto, los medicamentos alternativos, dado que no han sido debidamente probados, no pueden ser comercializados como fármacos. Los medicamentos alternativos generalmente consisten en hierbas o sustancias vegetales que pueden ser vendidas como complementos dietéticos.

Sin embargo, la mayoría de los distintos tipos de medicamentos alternativos no han sido objeto de estudios científicos minuciosos.

La medicina alternativa carece de beneficios comprobados y puede hacerle daño