Las causas del asma son desconocidas, pero es probable que tenga su origen en interacciones complejas entre muchos genes, condiciones ambientales y nutrición. Las condiciones y circunstancias ambientales en torno al embarazo, el nacimiento y la primera infancia se han relacionado con el desarrollo del asma en la infancia y más tarde en la edad adulta. El riesgo parece aumentar si la madre de la persona afectada se quedó embarazada a una edad temprana o si estuvo mal nutrida durante el embarazo. El riesgo también puede ser mayor si el bebé nació prematuramente, tuvo un peso bajo al nacer o no fue amamantado. Las condiciones ambientales, como la exposición a alérgenos domésticos (como ácaros del polvo, cucarachas y caspa de mascotas) y otros alérgenos ambientales, también se han asociado con la aparición de asma en niños mayores y adultos. Las dietas bajas en vitaminas C y E y en ácidos grasos omega-3 también se han relacionado con el asma, al igual que la obesidad. No hay pruebas de que los complementos dietéticos de estas sustancias prevengan la aparición de asma; sin embargo, se ha demostrado que la pérdida de peso puede reducir el riesgo y la gravedad del asma. Por lo tanto, la obesidad es un importante factor de riesgo modificable para el asma.

Las familias menos numerosas (con menos niños), los ambientes interiores más limpios y el uso de vacunas y antibióticos puede reducir la capacidad del organismo para desarrollar resistencia a los alérgenos ambientales y explicar, en parte, el aumento de la incidencia de asma donde existen estas condiciones (la hipótesis de la higiene).

La causa del estrechamiento de las vías respiratorias es a menudo una sensibilidad anómala de los receptores colinérgicos, que desencadena una contracción en los músculos de las vías respiratorias cuando no deben hacerlo. Se cree que ciertas células de las vías respiratorias, particularmente los mastocitos, son las responsables del inicio de la respuesta. Los mastocitos localizados en los bronquios liberan sustancias, como la histamina y los leucotrienos, que provocan lo siguiente:

Contracción del músculo liso

Aumento de la secreción de moco

Desplazamiento de determinados glóbulos blancos a la zona

Los eosinófilos, otro tipo de células que se encuentran en las vías respiratorias de las personas que padecen asma, liberan sustancias adicionales, que contribuyen al estrechamiento de la vía respiratoria.

Durante una crisis de asma (a veces denominada brote o exacerbación), los músculos lisos de los bronquios se contraen y causan un estrechamiento de los mismos (denominado broncoconstricción). Los tejidos que recubren las vías respiratorias se hinchan debido a la inflamación y la secreción de moco hacia el interior de las vías respiratorias. La capa superior del revestimiento de las vías respiratorias puede dañarse y depositar células, estrechando aún más la vía. Este estrechamiento obliga a la persona a realizar un mayor esfuerzo para respirar. En el caso del asma, el estrechamiento es reversible, lo que significa que con un tratamiento apropiado o por sí mismas, las contracciones musculares de las vías respiratorias se detienen, la inflamación desaparece (con lo que las vías respiratorias se ensanchan de nuevo) y el flujo de aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones recupera la normalidad.

Cómo se estrechan las vías respiratorias

Desencadenantes del asma Los bronquios de las personas que padecen asma se estrechan como respuesta a ciertos estímulos (desencadenantes) que no suelen afectar a las vías respiratorias de las personas sin asma. Estos desencadenantes pueden ser Alérgenos

Infecciones

Irritantes

Ejercicio físico (denominada asma inducida por el ejercicio)

Estrés y ansiedad

Aspirina (ácido acetilsalicílico) Muchos alérgenos inhalados, como el polen, las partículas de los ácaros del polvo doméstico, las secreciones de cucaracha, las partículas procedentes de plumas y la caspa de animales, pueden desencadenar una crisis de asma. Estos alérgenos se combinan con la inmunoglobulina E (IgE, un tipo de anticuerpo) en la superficie de los mastocitos lo que desencadena la liberación de las sustancias químicas que causan asma. (Este tipo de asma se conoce como asma alérgica). Aunque las alergias por alimentos rara vez cursan con asma, ciertos alimentos (como mariscos y cacahuetes) pueden inducir crisis graves en personas especialmente sensibles a ellos. Los desencadenantes infecciosos suelen ser infecciones respiratorias virales, como resfriados, bronquitis y, con menor frecuencia, neumonía. Algunos de los irritantes que pueden provocar una crisis de asma son el humo del tabaco, la marihuana o la cocaína, gases (como los de los perfumes, los productos de limpieza o la contaminación del aire), el aire frío y el ácido gástrico en las vías respiratorias causado por la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). La contaminación del aire se ha relacionado con las crisis asmáticas. Algunas personas que padecen asma pueden desarrollar un estrechamiento de las vías respiratorias al hacer ejercicio. Este tipo de estrechamiento de las vías respiratorias puede deberse al hecho de respirar un aire más seco y más frío a través de la boca durante el ejercicio físico. El estrés y la ansiedad pueden provocar en los mastocitos la liberación de histamina y leucotrienos, que estimulan el nervio vago (que se conecta con la musculatura de las vías respiratorias), causando contracción y estrechamiento de los bronquios. El llanto o la risa fuerte pueden desencadenar los síntomas en algunos casos. La aspirina (ácido acetilsalicílico) y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son un desencadenante para casi un 30% de las personas con asma grave, pero actúan como desencadenantes en menos del 10% de las personas con asma en general.

Asma eosinófilo El asma eosinófilo es un subtipo grave y poco frecuente de asma en el que se encuentran presentes concentraciones muy elevadas de eosinófilos en la sangre. Cuanto mayor sea el nivel de eosinófilos, más graves serán los síntomas de la persona afectada.