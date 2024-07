Libin Cardiovascular Institute, Cumming School of Medicine, University of Calgary

La insuficiencia cardíaca es un trastorno en el cual el corazón es incapaz de satisfacer las demandas del organismo, lo que conduce a una reducción del flujo sanguíneo, retroceso (congestión) de la sangre en las venas y los pulmones y/o otras alteraciones que pueden debilitar o endurecer todavía más el corazón.

La insuficiencia cardíaca se produce cuando la acción de contracción o de relajación del corazón es inadecuada, por lo general porque el músculo cardíaco está débil, rígido o ambas cosas.

Muchos trastornos que afectan al corazón causan insuficiencia cardíaca.

En un primer momento la mayoría de las personas no tienen síntomas; la dificultad respiratoria (disnea) y el cansancio se desarrollan gradualmente a lo largo de días o de meses.

El líquido puede acumularse en los pulmones, el abdomen o las piernas.

Los médicos suelen sospechar una insuficiencia cardíaca basándose en los síntomas, pero las pruebas, como la ecocardiografía (ecografía del corazón) se suelen realizar para evaluar la funcionalidad del corazón.

El tratamiento va dirigido al trastorno causante de la insuficiencia cardíaca, introduciendo cambios en el estilo de vida y tratando la insuficiencia cardíaca con fármacos, con cirugía u otras intervenciones.

La insuficiencia cardíaca se da en personas de cualquier edad, incluso en niños pequeños (especialmente en los que nacen con alguna anomalía cardíaca). Sin embargo, es mucho más frecuente entre las personas mayores, porque tienen una mayor probabilidad de contraer enfermedades que predisponen a la insuficiencia cardíaca (como la arteriopatía coronaria, que lesiona el músculo cardíaco) o trastornos de las válvulas cardíacas. Los cambios que se producen en el corazón a causa de la edad tienden a hacer que este bombee de forma menos eficaz.

En Estados Unidos hay unos 6,5 millones de personas con insuficiencia cardíaca y se producen alrededor de 960 000 nuevos casos anuales. A nivel mundial, se estima que el número de personas afectadas asciende a 26 millones. Probablemente este trastorno será cada vez más frecuente porque en la actualidad se vive durante más tiempo y porque, en algunos países, ciertos factores que aumentan el riesgo de cardiopatía (como la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y la hipertensión arterial) afectan a un mayor número de personas.

El término insuficiencia cardíaca no significa paro cardíaco. En realidad, significa que el corazón no puede desempeñar el trabajo que se le exige para bombear la cantidad suficiente de sangre a todo el organismo (su carga de trabajo). Sin embargo, esta definición está de alguna manera simplificada. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad compleja y ninguna definición sencilla puede abarcar sus diversas causas, aspectos, formas y consecuencias.

La función del corazón es bombear la sangre. Una bomba extrae líquidos de un lugar y los introduce en otro. Con el corazón,

El lado derecho del corazón bombea la sangre de las venas hacia los pulmones.

El lado izquierdo del corazón bombea la sangre desde los pulmones hacia el resto del cuerpo a través de las arterias

La sangre sale del corazón cuando el músculo cardíaco se contrae (este movimiento se llama sístole) y llega al corazón cuando el músculo cardíaco se relaja (diástole). La insuficiencia cardíaca se produce cuando la acción de contracción o de relajación del corazón es inadecuada, por lo general porque el músculo cardíaco está débil, rígido o ambas cosas. Como resultado, la sangre no fluye en cantidades adecuadas. La sangre también se puede acumular en los tejidos causando congestión. Ese es el motivo por el cual algunas veces la insuficiencia cardíaca recibe el nombre de insuficiencia cardíaca congestiva.

La acumulación de sangre que entra en el lado izquierdo del corazón produce congestión en los pulmones y dificultad respiratoria. La acumulación de sangre que entra en el lado derecho del corazón produce congestión y acumulación de líquido en otras partes del organismo, como en las piernas y el hígado. Por lo general, la insuficiencia cardíaca afecta en cierto grado a ambos lados del corazón. Sin embargo, un lado puede resultar afectado por la enfermedad más que el otro. En estos casos, la insuficiencia cardíaca puede describirse como insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda.

En la insuficiencia cardíaca, el corazón no puede bombear la cantidad de sangre requerida para satisfacer las necesidades de oxígeno y nutrientes que tiene el organismo, y que son suministrados por la sangre. Como consecuencia, los músculos de los brazos y de las piernas se cansan con mayor rapidez y los riñones no pueden funcionar con normalidad. Los riñones filtran los líquidos y productos de desecho de la sangre hacia la orina, pero, cuando el corazón no puede bombear suficientemente, los riñones funcionan de forma inadecuada, y por tanto no pueden eliminar el exceso de líquido de la sangre. Como consecuencia, aumenta la cantidad de líquido en el torrente sanguíneo y se incrementa la carga de trabajo del corazón, por lo que se establece un círculo vicioso. La insuficiencia cardíaca, como resultado, empeora.

Tipos de insuficiencia cardíaca Los tipos de insuficiencia cardíaca se clasifican según la fracción de eyección (FE), que es el porcentaje de sangre bombeada por el corazón en cada latido, por lo que representa una medida de lo bien que bombea el corazón. Un ventrículo izquierdo normal expulsa cerca del 55 al 60% de la sangre que está en su interior. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (ICFEr, denominada a veces insuficiencia cardíaca sistólica): El corazón se contrae menos enérgicamente y expulsa un menor porcentaje de la sangre que le llega. En consecuencia, permanece una mayor cantidad de sangre en el corazón. El resultado es que la sangre se acumula en los pulmones, en las venas o en ambos a la vez. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp, denominada a veces insuficiencia cardíaca diastólica): El corazón está rígido y no se relaja normalmente después de la contracción, lo cual afecta a su capacidad para llenarse de sangre. El corazón se contrae normalmente, por lo que puede bombear una proporción normal de sangre hacia fuera de los ventrículos, pero la cantidad total bombeada con cada contracción puede ser menor. Algunas veces un corazón rígido compensa su llenado insuficiente con el bombeo de una cantidad de sangre mayor de la que bombea normalmente. Sin embargo, como sucede en la insuficiencia cardíaca, la sangre que vuelve al corazón acaba acumulándose en los pulmones y en las venas. La insuficiencia cardíaca con eyección ligeramente reducida (HFmrEF, por sus siglas en inglés) es un concepto más nuevo que incluye a las personas cuya fracción de eyección se encuentra en algún punto entre la fracción de eyección preservada y la reducida. Insuficiencia cardíaca: problemas de bombeo y llenado

Mecanismos de compensación El organismo posee diferentes mecanismos para compensar la insuficiencia cardíaca. Respuestas hormonales La primera respuesta del organismo al estrés, incluido el ocasionado por insuficiencia cardíaca, es la liberación de las hormonas de lucha o huida, la epinefrina (adrenalina) y la norepinefrina (noradrenalina). Por ejemplo, estas hormonas pueden liberarse inmediatamente después de que un infarto de miocardio lesione el corazón. La epinefrina y la norepineffrina hacen que el corazón bombee de forma más rápida y enérgica. También contribuyen a que el corazón incremente la cantidad de sangre bombeada (gasto cardíaco), a veces hasta un valor normal, y así inicialmente ayudan a compensar la disminución en la capacidad de bombeo del corazón. Las personas que no sufren una cardiopatía se benefician, por lo general, de la liberación de estas hormonas cuando el corazón necesita realizar un mayor esfuerzo temporalmente. Sin embargo, en las personas con insuficiencia cardíaca crónica, esta respuesta sostenida aumenta la exigencia a un corazón que ya está lesionado. A largo plazo, el corazón deja de responder también a las hormonas y estas demandas crecientes conducen a un deterioro adicional de la función cardíaca. Respuestas renales Otro de los principales mecanismos del organismo para compensar la reducción del aporte sanguíneo en la insuficiencia cardíaca es la disminución de la cantidad de sal y agua retenida por los riñones. Si hay retención de sal y agua, en lugar de ser excretadas en la orina, aumenta el volumen de sangre en el torrente sanguíneo, lo que ayuda a mantener la presión arterial. No obstante, el mayor volumen de sangre también distiende el músculo cardíaco y agranda las cavidades del corazón, especialmente los ventrículos. Al principio, cuanto más distendido está el músculo cardíaco, más enérgicamente se contrae, lo cual mejora su funcionamiento. No obstante, después de cierto nivel, la distensión ya no ayuda, sino que, por el contrario, debilita las contracciones del corazón (como ocurre cuando se estira demasiado una goma elástica). En consecuencia, la insuficiencia cardíaca empeora. Además, la retención de sal y agua aumenta la congestión de líquidos en órganos como los pulmones, lo que lleva a empeorar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Hipertrofia del Corazón Otro mecanismo de compensación importante es el crecimiento de las paredes musculares de los ventrículos (hipertrofia ventricular). Cuando el corazón tiene que trabajar con más fuerza, sus paredes se distienden y se engrosan, como sucede con los músculos bíceps después de meses de entrenamiento con pesas. Al principio, el aumento de tamaño (la hipertrofia) le permite al corazón mantener la cantidad de sangre que bombea (gasto cardíaco). Sin embargo, el corazón aumentado de tamaño y/o engrosado finalmente se vuelve rígido, lo cual provoca o empeora la insuficiencia cardíaca. Además, la hipertrofia puede estirar las aberturas de las válvulas cardíacas, provocando su mal funcionamiento, lo que causa más problemas de bombeo.

Síntomas de la insuficiencia cardíaca Los síntomas de insuficiencia cardíaca se pueden iniciar de forma súbita especialmente si la causa que la produce es un infarto de miocardio. Sin embargo, cuando el corazón empieza a desarrollar los primeros problemas, la mayoría de personas no presentan síntomas. Estos se desarrollan gradualmente a lo largo de días, meses o años. La insuficiencia cardíaca se puede estabilizar durante periodos limitados de tiempo, pero luego progresa de forma lenta e insidiosa. Sin embargo, las personas pueden ser conscientes de los síntomas de forma repentina, como cuando los síntomas restringen una actividad por primera vez o cuando los síntomas aparecen en reposo. Algunos síntomas frecuentes son Dificultad respiratoria

Fatiga

Acumulación de líquido (edema) en las piernas

Incapacidad para hacer ejercicio o realizar otras actividades que requieran esfuerzo En las personas mayores la insuficiencia cardíaca causa síntomas imprecisos, como somnolencia, confusión y desorientación. La gravedad de la insuficiencia cardíaca se suele clasificar en función de lo bien que la persona es capaz de llevar a cabo sus actividades cotidianas. La clasificación funcional NYHA (realizada por la Asociación de cardiología de Nueva York, New York Heart Association, NYHA) sigue siendo una herramienta importante para pacientes y cuidadores para comprender la gravedad de la enfermedad y el impacto en su vida. Tabla Los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha son diferentes a los de la insuficiencia cardíaca izquierda. Aunque ambos tipos de insuficiencia cardíaca pueden estar presentes, a menudo predominan los síntomas de insuficiencia de un determinado lado. Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca izquierda genera insuficiencia derecha. Síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha El principal síntoma de la insuficiencia cardíaca derecha es la acumulación de líquidos, que da lugar a hinchazón (edema) en pies, tobillos, piernas, zona lumbar, hígado y abdomen. El lugar donde se acumula el líquido depende de la cantidad de líquido excedente y del efecto de la gravedad. Si la persona está de pie, el líquido se acumula en las piernas y en los pies. Si la persona está acostada, el líquido generalmente se acumula en la zona lumbar. Si la cantidad de líquido es grande, también se acumula en el abdomen. La acumulación de líquido en el hígado o en el estómago puede producir náuseas, distensión abdominal y pérdida de apetito. La insuficiencia cardíaca derecha grave puede dar lugar a pérdida de peso y de masa muscular. Este trastorno se denomina caquexia cardíaca. Síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda La insuficiencia cardíaca izquierda produce una acumulación de líquido en los pulmones que causa dificultad respiratoria (disnea). Al principio, la disnea se presenta solo durante el ejercicio, pero a medida que la insuficiencia cardíaca avanza, aparece cada vez con menores esfuerzos hasta que finalmente se presenta incluso en reposo. Las personas con insuficiencia cardíaca izquierda grave pueden sentir dificultad respiratoria cuando están acostadas (un trastorno denominado ortopnea) porque la fuerza de la gravedad hace que llegue más líquido a los pulmones. Estas personas frecuentemente se despiertan sin aliento o con sibilancias (una enfermedad llamada disnea paroxística nocturna). El hecho de sentarse hace que parte del líquido se evacue hacia la parte inferior de los pulmones y esto facilita la respiración. Las personas con insuficiencia cardíaca izquierda también experimentan cansancio y debilidad al realizar actividades físicas, porque sus músculos no están recibiendo la cantidad de sangre que necesitan. Insuficiencia cardíaca izquierda: edema pulmonar MODELO 3D Síntomas de la insuficiencia cardíaca grave Cuando la insuficiencia cardíaca está muy avanzada, puede aparecer la respiración de Cheyne-Stokes (respiración periódica). En este patrón inusual de respiración, una persona presenta un período sin respiración durante unos segundos y luego comienza a respirar progresivamente de forma más rápida y profunda, para respirar luego de forma más lenta y menos profunda hasta que de nuevo deja de respirar brevemente y repite el ciclo una y otra vez. La respiración de Cheyne-Stokes se produce a causa de una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro, que comporta que las zonas del cerebro que controlan la respiración no reciban suficiente oxígeno. La respiración de Cheyne-Stokes se considera una forma de apnea central del sueño. La apnea obstructiva del sueño (en la que la obstrucción de las vías respiratorias interrumpe el sueño, dando lugar a somnolencia diurna) es un trastorno respiratorio diferente y más común que puede ocurrir en personas con o sin insuficiencia cardíaca. La apnea obstructiva del sueño grave puede empeorar la insuficiencia cardíaca. El edema pulmonar agudo es una acumulación repentina de una gran cantidad de líquido en los pulmones. Produce una dificultad respiratoria muy grave, respiración rápida, piel azulada y sensación de inquietud, ansiedad y ahogo. Algunas personas presentan espasmos graves de las vías aéreas (broncoespasmos) y sibilancias. El edema pulmonar agudo es una emergencia potencialmente mortal que puede ocurrir cuando las personas con insuficiencia cardíaca desarrollan presión arterial muy alta, sufren un infarto de miocardio o, a veces, simplemente dejan de tomar sus medicamentos para la insuficiencia cardíaca o comen alimentos salados. Cuando el corazón está gravemente dañado se pueden formar coágulos de sangre en las cavidades cardíacas. Se pueden formar coágulos porque el flujo sanguíneo dentro de las cavidades es lento. Los coágulos pueden desprenderse (convirtiéndose en émbolos), viajar por el torrente sanguíneo y obstruir de forma parcial o completa una arteria en cualquier parte del organismo. Si un coágulo obstruye una arteria del cerebro, puede causar un accidente cerebrovascular. Las personas con insuficiencia cardíaca grave presentan con mucha frecuencia depresión y deterioro de la función mental, particularmente los ancianos, y estos trastornos deben valorarse y tratarse con especial cautela.

Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca Radiografía de tórax

Electrocardiografía (ECG)

Ecocardiografía y, en ocasiones, otras pruebas de diagnóstico por la imagen

Los médicos suelen sospechar la presencia de insuficiencia cardíaca basándose únicamente en los síntomas. El diagnóstico se confirma en la exploración física, en la que se constata pulso débil y a menudo acelerado, presión arterial baja, ruidos y soplos cardíacos anormales y acumulación de líquido en los pulmones (ambos se auscultan por medio del fonendoscopio), aumento de tamaño del corazón, hinchazón de las venas del cuello, aumento del tamaño del hígado e hinchazón del abdomen o de las piernas. Por lo general, se emplean diferentes pruebas para valorar la funcionalidad cardíaca. Las pruebas también son necesarias para identificar la causa de la insuficiencia cardíaca.

Si las válvulas están funcionando normalmente

Si las contracciones son normales

Si alguna zona del corazón se contrae de manera anormal La ecocardiografía es útil para determinar si la insuficiencia cardíaca es debida a una disfunción sistólica o diastólica, ya que permite al médico estimar el espesor y la rigidez de las paredes del corazón y la fracción de eyección (fracción de expulsión). La fracción de eyección, una medida importante de la función cardíaca, es el porcentaje de sangre que el corazón expulsa con cada latido. Un ventrículo izquierdo normal expulsa cerca del 55 al 60% de la sangre que está en su interior. Si la fracción de eyección es baja (menor del 40%), se confirma la insuficiencia cardíaca sistólica. Si es normal o elevada, en una persona que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, es probable que se trate de una insuficiencia cardíaca diastólica. Análisis de sangre Casi siempre se realizan análisis de sangre. Con frecuencia, los médicos miden los péptidos natriuréticos (PN). Los péptidos natriuréticos (PN) son unas sustancias que se acumulan en la sangre cuando existe insuficiencia cardíaca, pero con menor frecuencia existen otros trastornos que causan disnea. Se pueden hacer otros análisis de sangre para detectar trastornos que puedan causar insuficiencia cardíaca. Otros estudios Para identificar la presencia o la causa de la insuficiencia cardíaca se pueden utilizar otras técnicas, como la gammagrafía, la resonancia magnética nuclear (RMN), la tomografía computarizada, el cateterismo cardíaco con angiografía y la prueba de esfuerzo. Rara vez se requiere practicar una biopsia del músculo cardíaco; esto suele ser necesario cuando el médico sospecha la existencia de infiltración en el corazón (como ocurre en la amiloidosis) o una miocarditis debida a una infección bacteriana, vírica o de otro tipo.

Prevención de la insuficiencia cardíaca La prevención de la insuficiencia cardíaca implica el tratamiento de los trastornos que pueden causarla antes de que alguno de ellos la cause realmente. Los trastornos que pueden recibir tratamiento son los siguientes: Hipertensión arterial

Obesidad

Apnea obstructiva del sueño

Obstrucción de una arteria coronaria

Valvulopatías

Algunas arritmias cardíacas

Alcoholismo

Anemia

Trastornos tiroideos

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca Cambios en la dieta y el estilo de vida

Tratamiento de la causa de la insuficiencia cardíaca

Fármacos o sustancias

A veces, un desfibrilador cardioversor implantable, terapia de resincronización cardíaca o asistencia circulatoria mecánica

A veces, trasplante cardíaco El tratamiento de la insuficiencia cardíaca requiere varias medidas generales además del tratamiento de la enfermedad que causa insuficiencia cardíaca, cambios en el estilo de vida y medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Medidas generales Si bien en la mayoría de casos la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, se puede hacer mucho para que la actividad física sea más cómoda, así como para mejorar la calidad de vida, minimizar el riesgo de un empeoramiento súbito (insuficiencia cardíaca aguda) y prolongar la vida. Las personas afectadas y sus familiares deben aprender todo lo que puedan acerca de la insuficiencia cardíaca porque muchos de los cuidados se pueden realizar en casa. En particular, deben aprender a reconocer los síntomas precoces de alarma de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y han de estar al corriente de las acciones necesarias a tomar (por ejemplo, reducir la ingestión de sal, tomar una dosis adicional de diurético o contactar con su médico). La comunicación periódica con los profesionales de la salud y las revisiones médicas son cruciales, porque la insuficiencia cardíaca puede empeorar de manera súbita. Por ejemplo, el personal de enfermería puede llamar por teléfono regularmente a las personas que tienen insuficiencia cardíaca y preguntarles acerca de los cambios en el peso y en los síntomas. Así, pueden valorar si necesitan que las vea el médico. También pueden acudir a consultorios especializados en insuficiencia cardíaca. En estos consultorios visitan médicos especialistas que trabajan de cerca con personal de enfermería y otros profesionales de la salud, como farmacéuticos, dietistas y trabajadores sociales, especialmente entrenados para atender a personas con insuficiencia cardíaca y proporcionarles formación para el cuidado personal (tanto a las personas afectadas como a sus cuidadores). El hecho de acudir a este tipo de consultorios también contribuye a disminuir los síntomas, reducir las hospitalizaciones y mejorar la esperanza de vida, ya que se constata si se está recibiendo el tratamiento más eficaz y se forma a la población para que participe de forma activa en su propio cuidado. Estos cuidados son complementarios y no reemplazan a la atención prestada por los médicos de atención primaria. Las personas con insuficiencia cardíaca siempre deben consultar con su médico antes de tomar un nuevo medicamento, incluso los medicamentos de venta libre. Algunos medicamentos (incluyendo muchos usados para tratar la artritis) pueden causar retención de sal y de líquidos. Otros medicamentos pueden hacer que el corazón funcione de manera menos eficiente. El olvido de la toma de los medicamentos prescritos es un motivo frecuente de empeoramiento de los síntomas, y las personas con insuficiencia cardíaca deben buscar la manera de no olvidar tomarlos. Dado que la gripe puede causar un repentino empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, los médicos recomiendan una vacuna anual de la gripe para las personas con esta dolencia. También se recomienda la vacunación contra la COVID-19. ¿Sabías que...? Tratamiento de la causa Por ejemplo, si la causa de la insuficiencia cardíaca es la estenosis o la insuficiencia de una válvula cardíaca, o una comunicación anómala entre las cavidades del corazón, por lo general se puede corregir el problema mediante una intervención quirúrgica. La obstrucción de una arteria coronaria puede requerir tratamiento con fármacos, cirugía o angioplastia con una endoprótesis coronaria (stent). Los medicamentos antihipertensores disminuyen y controlan la hipertensión arterial. Los antibióticos eliminan algunas infecciones. Cambios en el estilo de vida Los cambios en el estilo de vida ayudan a los afectados por insuficiencia cardíaca a sentirse mejor y desarrollar mejor su actividad. Las personas con esta dolencia deben tratar de conservar un buen estado físico, aunque no puedan practicar ejercicios que requieran fuerza. En los casos leves, deben seguir un programa de ejercicio físico establecido por un médico. Quienes padecen insuficiencia cardíaca más grave deben practicar ejercicios en un servicio de rehabilitación cardiovascular bajo la supervisión de un especialista. Si además de insuficiencia cardíaca se tiene sobrepeso, el corazón debe trabajar con más fuerza durante la actividad, lo que empeora la insuficiencia cardíaca. Estas personas deben seguir una dieta saludable para bajar de peso con el objetivo de alcanzar y mantener el peso ideal. Fumar produce lesiones vasculares. Las grandes cantidades de alcohol actúan como toxinas directamente sobre el corazón. Así pues, hay que dejar o al menos minimizar el consumo de tabaco y de alcohol, ya que empeoran la insuficiencia cardíaca. El exceso de sal (sodio) en la dieta produce una retención de líquido que contrarresta la acción de los fármacos que se administran para aumentar la excreción de agua (como diuréticos) y disminuir así la acumulación de líquido. Por lo tanto, el consumo excesivo de sal empeora los síntomas. Casi todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben limitar su consumo de sal común, los alimentos salados y el uso de sal al cocinar. El contenido de sodio en los alimentos envasados puede determinarse leyendo las etiquetas. A las personas con insuficiencia cardíaca grave se les suele proporcionar información detallada sobre cómo limitar el consumo de sal. El consejo de un dietista puede resultar útil. Si se limita la ingestión de sal, generalmente se puede ingerir una cantidad normal de agua, a no ser que la retención de líquidos sea muy importante. En todo caso, no se recomienda beber cantidades excesivas de agua. Un modo simple y fiable para verificar si el organismo está reteniendo líquidos es el control diario del peso. Por lo general, los médicos solicitan a los pacientes con insuficiencia cardíaca que controlen diariamente su peso con la mayor precisión posible, de forma regular por la mañana, después de levantarse y orinar y antes de tomar el desayuno. Las variaciones se pueden notar con mayor facilidad cuando el paciente se pesa todos los días a la misma hora, utiliza siempre la misma báscula, lleva una cantidad de ropa similar y elabora un registro diario de su peso. Un incremento de más de 1 kg por día es un signo precoz de alarma de retención de líquidos. Un aumento de peso rápido y constante (como de 1 kg por día) es un indicio de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Muchas personas pueden presentar edemas a pesar de limitar la ingestión de sal. Las piernas hinchadas deben mantenerse elevadas sobre un banquillo cuando la persona está sentada. Esta posición ayuda al organismo a reabsorber y eliminar el exceso de líquido. También se puede necesitar usar medias largas de compresión, que son útiles para evitar la acumulación de líquido. El uso de varias almohadas o la elevación de la cabecera de la cama facilitan dormir cuando se acumula líquido en los pulmones. Medicamentos para la insuficiencia cardíaca El tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca consiste en Medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas: diuréticos, nitratos o digoxina

Fármacos para ayudar a mejorar la supervivencia: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), betabloqueantes, antagonistas de la aldosterona, antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII), inhibidores de los receptores de angiotensina/neprilisina (IRAN), inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2), inhibidores del nódulo sinusal Para detalles sobre los fármacos y las clases específicos, véase Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. El tipo de medicamento empleado depende del tipo de insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca sistólica (ICFEr), todas las clases de medicamentos son eficaces. En la insuficiencia cardíaca diastólica (ICFEp), solo se utilizan de forma habitual los inhibidores de la ECA, los BRA, los antagonistas de la aldosterona y los betabloqueantes. Sin embargo, los inhibidores de los receptores de angiotensina/neprilisina (IRAN) pueden ser eficaces para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango medio (HFmrEF, por sus siglas en inglés). Es importante que las personas afectadas tomen sus medicamentos regularmente y se aseguren de no quedarse sin recetas. Otras medidas Las personas con edema pulmonar requieren oxígeno, que se administra, a veces, mediante una mascarilla especial. En algunos casos se inserta un tubo en las vías respiratorias para que un ventilador mecánico contribuya a atender la intensificación del trabajo respiratorio. A veces, los médicos implantan un pequeño dispositivo de monitorización en el tórax de las personas con insuficiencia cardíaca grave. El monitor mide continuamente las presiones en sus pulmones, lo que puede ayudar al médico a realizar ajustes en sus medicamentos. El dispositivo es especialmente útil en personas con episodios recurrentes de insuficiencia cardíaca y coexistencia de insuficiencia renal. El trasplante de corazón es una opción para personas que tienen una insuficiencia cardíaca muy grave que empeora y que no responde a la terapia farmacológica. Los dispositivos de asistencia mecánica que ayudan a bombear la sangre se emplean en los casos de insuficiencia cardíaca muy grave que no responden al tratamiento con fármacos. Los tipos de dispositivos incluyen Bomba de balón de contrapulsación intraaórtica (IABP, por sus siglas en inglés, también llamada a veces simplemente bomba de globo): se coloca en la aorta un globo en forma de salchicha ubicado en el extremo de un catéter. Una máquina controla el latido del corazón e infla el globo cuando el corazón se relaja y lo desinfla cuando se contrae, lo que facilita el bombeo de sangre por parte del corazón.

Dispositivos de asistencia ventricular: se pueden implantar diferentes bombas mecánicas en el ventrículo izquierdo o derecho para ayudar al corazón a bombear la sangre.

Dispositivos de asistencia intravascular: se pueden implantar bombas pequeñas dentro de grandes vasos como la aorta para ayudar a bombear la sangre.

Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés): un dispositivo similar a una máquina de revascularización de corazón y pulmón extrae sangre de una arteria grande, la bombea a través de una membrana que permite la entrada de oxígeno en la sangre y luego la bombea de regreso a una vena grande. Dispositivo de asistencia vent... Vídeo Dispositivo de asistencia ventricular Imagen El uso de fármacos puede ser efectivo para los trastornos del ritmo cardíaco, en algunas ocasiones se requiere un marcapasos. Para algunas personas con insuficiencia cardíaca, los marcapasos especiales con dos o tres electrodos pueden restaurar la secuencia normal de las contracciones de la cavidad cardíaca (terapia de resincronización cardíaca) y mejorar su respuesta. Los médicos consideran la posibilidad de colocar un cardiodesfibrilador implantable a las personas que tienen una funcionalidad cardíaca muy deficiente, ya que en estos casos el riesgo de muerte súbita aumenta. Si la insuficiencia cardíaca está causada por un problema en una válvula cardíaca, los médicos pueden repararla o reemplazarla. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda La insuficiencia cardíaca que aparece o empeora de forma rápida requiere un tratamiento hospitalario urgente. Si se presenta un edema agudo de pulmón (una rápida acumulación de líquido en los pulmones), se suministra oxígeno a través de una mascarilla facial. Los diuréticos administrados por vía intravenosa y otros fármacos como la nitroglicerina administrados por vía intravenosa o sublingual pueden dar lugar a una mejoría rápida y espectacular. La administración de morfina alivia la ansiedad que, por lo general, acompaña al edema pulmonar agudo pero también reduce la tasa respiratoria y ya no se emplea tan a menudo. Si con estas medidas la respiración no mejora de forma adecuada, se administra oxígeno a presiones controladas a través de una mascarilla o bien se introduce un tubo en las vías respiratorias del paciente de modo que la respiración pueda ser asistida por medio de un ventilador mecánico. Máscara de oxígeno Imagen Para mejorar la función de bombeo cardíaco en pacientes con síntomas graves y que no hayan respondido bien a los tratamientos, a veces se utilizan, durante un corto periodo de tiempo, fármacos similares a la epinefrina y a la norepinefrina (como la dopamina o la dobutamina) u otros medicamentos (como la milrinona), que favorecen que el músculo se contraiga más enérgicamente. Estos fármacos no son útiles para tratamientos a largo plazo. Problemas del enfermo terminal La esperanza de vida depende de muchos factores, incluyendo la gravedad de la insuficiencia cardíaca, si se puede corregir su causa y qué tratamiento se utiliza. Sin embargo, una vez que las personas han necesitado ser hospitalizadas por insuficiencia cardíaca, apenas cerca de 1 de cada 3 viven otros 5 años. Alrededor de la mitad de las personas con insuficiencia cardíaca grave viven al menos 2 años. La esperanza de vida mejora con el tratamiento. Con el tiempo, la calidad de vida de una persona cuya insuficiencia cardíaca ha estado presente durante algún tiempo se deteriora y las posibilidades para avanzar en el tratamiento se vuelven limitadas, especialmente en las personas mayores, en quienes un trasplante cardíaco puede no ser factible. Mantener el bienestar del paciente es a veces más importante que tratar de prolongarle la vida. Es importante involucrar en estas decisiones al paciente y a los miembros de su familia. De hecho, muchos estudios demuestran que las personas con insuficiencia cardíaca grave y sus familias quieren discutir estos temas y que ello no les causa angustia. Se puede hacer mucho para proporcionar un cuidado compasivo, aliviar los síntomas y mantener la dignidad de la persona afectada (véase Muerte y agonía). La insuficiencia cardíaca puede ser causa de muerte súbita e inesperada, sin síntomas previos de empeoramiento. Por lo tanto, siempre que sea posible, las personas que padecen insuficiencia cardíaca deben dar voluntades anticipadas acerca del tipo de atención que desean en caso de no poder tomar sus propias decisiones en el futuro. También es importante redactar o actualizar un testamento.