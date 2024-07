Corazón de atleta

Electrocardiografía

La mayoría de los deportistas no necesitan extensas pruebas complementarias, pero suele hacerse una electrocardiografía (ECG), ya que es importante asegurarse de que no padece un trastorno cardíaco. El ECG permite detectar una gran variedad de alteraciones eléctricas del corazón. Estas pueden considerarse anómalas en una persona que no realiza ejercicio físico, pero son totalmente normales en un deportista.

Si la persona presenta dolor torácico u otros síntomas de un trastorno cardíaco, es necesario realizar pruebas más exhaustivas, como ecocardiografía, prueba de esfuerzo y, en ocasiones, pruebas de imagen por resonancia magnética cardíaca (RMC). Estas pruebas evalúan la estructura y función del corazón.