Las personas que sufren diabetes mellitus son propensas a desarrollar un trastorno que afecta las arterias de pequeño calibre (como las de los ojos, los nervios y los riñones), lo que provoca pérdida de visión, daño neurológico y enfermedad renal crónica. Las personas con diabetes también son propensas a sufrir ateroesclerosis en las arterias de gran calibre. La ateroesclerosis tiende a aparecer en una edad más temprana y de forma más generalizada que en el caso de las personas no diabéticas. El riesgo de desarrollar ateroesclerosis es de 2 a 6 veces mayor en presencia de diabetes, sobre todo, en las mujeres. Estas últimas, a diferencia de las que no sufren esta afección, no cuentan con ninguna protección frente a la ateroesclerosis antes de la menopausia. Las personas diabéticas tienen el mismo riesgo de muerte que las que han sufrido un infarto de miocardio con anterioridad, por lo que se intenta ayudarlas mediante una supervisión minuciosa de otros factores de riesgo (como las concentraciones altas de colesterol o la hipertensión).