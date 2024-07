Radiografías

Resonancia magnética nuclear (RMN)

Es posible que la osteonecrosis no sea diagnosticada en sus etapas iniciales, ya que no suele causar dolor al principio. Los médicos sospechan osteonecrosis en personas que no mejoran satisfactoriamente después de sufrir ciertas fracturas. También sospechan la enfermedad en personas que desarrollan un dolor inexplicable en la cadera, en la rodilla o en el hombro, sobre todo si tienen factores de riesgo de osteonecrosis.

Las radiografías de la zona afectada suelen mostrar la osteonecrosis a menos que el trastorno se encuentre en sus etapas iniciales. Aunque las radiografías parezcan normales, se suele realizar resonancia magnética nuclear (RMN) porque es la mejor prueba para detectar la osteonecrosis precozmente, antes de que las alteraciones aparezcan en las radiografías convencionales. Las radiografías y la resonancia magnética nuclear también muestran si el hueso está destruido, cuál es el estadio en el progreso de la enfermedad y si la articulación está afectada por artrosis. Si los médicos descubren osteonecrosis no traumática en una cadera, examinan también la otra mediante radiografía o resonancia magnética.

Se pueden hacer análisis de sangre para detectar un trastorno subyacente (como un trastorno de coagulación de la sangre).