Complicaciones después del tratamiento dental

La alveolitis seca (exposición del hueso en el alvéolo, lo que ocasiona un retraso de la cicatrización) puede producirse con posterioridad a la extracción de un molar inferior y a la desaparición del coágulo de sangre que suele formarse en el alvéolo. De modo característico, el malestar se reduce durante 2 o 3 días después de la extracción para luego empeorar de repente, a veces acompañado de dolor de oído. Aunque dicha afección desaparece por sí misma al cabo de 1 o 2 semanas, el odontólogo puede aplicar un apósito con un anestésico en el alvéolo para suprimir el dolor. El odontólogo reemplaza el apósito entre cada 1 y 3 días, y lo sigue haciendo hasta que, después de haber pasado unas cuantas horas sin apósito, ya no se sienta dolor. Los odontólogos también emplean a menudo un apósito comercial que no necesita ser reemplazado y que contiene un medicamento antimicrobiano y un analgésico además de un anestésico. Si se necesita más alivio del dolor, se pueden tomar antiinflamatorios no esteroideos (AINE) por boca (vía oral).

La alveolitis seca es mucho más común en fumadores. Si es posible, las personas no deben fumar durante varios días antes y después de la extracción. Las mujeres (en especial las que toman anticonceptivos orales) también presentan mayores índices de alveolitis seca.