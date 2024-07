Tumores bucales

Las zonas blancas, rojas o rosadas que no desaparecen y persisten durante más de 2 semanas y no se pueden incluir dentro de otro tipo de afecciones pueden ser lesiones premalignas. Tanto las lesiones precancerosas como los tumores malignos comparten los mismos factores de riesgo. Las lesiones precancerosas pueden malignizarse si no se extirpan.

La leucoplasia es una mancha blanca y plana que puede aparecer cuando se produce una irritación durante un tiempo prolongado en el revestimiento húmedo de la boca (mucosa bucal). La zona irritada aparece blanca porque tiene una capa engrosada de queratina, el mismo material que tapiza la piel y que normalmente es menos abundante en el revestimiento de la boca.

Leucoplasia y carcinoma espinocelular (carcinoma de células escamosa... Imagen Foto proporcionada por Jonathan A. Ship, DMD.

La eritroplasia es una zona enrojecida y plana o erosionada que se produce por el adelgazamiento de la mucosa bucal. La zona toma un color rojo porque los capilares subyacentes son más visibles. La eritroplasia es una lesión premaligna mucho más alarmante que la leucoplasia.

Eritroplaquia y carcinoma espinocelular Imagen Imagen proporcionada por Jonathan A. Ship, DMD.

Las áreas de color rojo mezclado con blanco contienen tanto leucoplasia como eritroplasia y también pueden acabar convirtiéndose en cáncer con el tiempo.