Diversas organizaciones (como la Occupational Safety and Health Administration [OSHA, Administración para la Seguridad y la Salud Laborales] y el National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH]), Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Laborales] proporcionan recomendaciones para reducir el riesgo de exposición al ácido fluorhídrico. Entre estos factores se incluyen los siguientes

Proporcionar a los trabajadores información sobre los peligros del ácido fluorhídrico antes de manipularlo

Limitar el tiempo de exposición de los trabajadores al ácido fluorhídrico

Exigir a los trabajadores que utilicen una campana extractora que funcione correctamente y un equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de protección, guantes desechables y un delantal resistente a los ácidos

Exigir a los trabajadores que lleven pantalones largos, manga larga y zapatos cerrados

Equipar el área de trabajo con una ducha de seguridad y una estación de lavado ocular

Disponer de gluconato de calcio para tratar la piel expuesta al ácido fluorhídrico

Almacenar el ácido fluorhídrico correctamente

Colocar equipo de respuesta a derrames (como almohadillas de control de derrames) en todas las áreas donde se usa ácido fluorhídrico