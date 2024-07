Terapia vitamínica intravenosa (cóctel de Myers)

Muy pocos estudios han demostrado la efectividad del cóctel de Myers o de cualquier otra forma de terapia de dosis elevadas de vitamina IV en personas que no presentan una carencia de vitaminas o minerales. (Además, hasta el momento no se han publicado datos científicos que demuestren que esta terapia sea eficaz para cualquier enfermedad grave o crónica.) Por lo tanto, las pruebas disponibles son principalmente anecdóticas, lo que significa que se limitan a los recuerdos personales de los usuarios. Las pruebas anecdóticas no suelen considerarse pruebas sólidas.

Las inyecciones de vitaminas o minerales individuales son tratamientos basados en las pruebas científicas para las personas con carencias de estos nutrientes o se utilizan para controlar los efectos secundarios de ciertos medicamentos.

Sin embargo, los datos científicos también indican que la mejor manera de obtener las vitaminas, los minerales y otros nutrientes necesarios es a través de la alimentación, con algunas excepciones ocasionales (por ejemplo, a veces el hierro o la vitamina B12).

Los pocos estudios realizados eran reducidos, no incluían un grupo placebo o mostraban que las infusiones no eran más eficaces que el placebo.

En 2018, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos acusó a una empresa que publicitaba y comercializaba cócteles de Myers y otras infusiones intravenosas de vitaminas y minerales de hacer "declaraciones de propiedades saludables engañosas y sin respaldo científico" sobre la capacidad de estas infusiones para tratar enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, la diabetes, la fibromialgia y la insuficiencia cardíaca.