La rodiola no se acostumbra a recomendar porque los beneficios para la salud que se le atribuyen no se han confirmado mediante estudios de alta calidad realizados en seres humanos y no compensan el riesgo de efectos secundarios o interacciones farmacológicas.

Las mujeres embarazadas y lactantes, los niños y las personas con trastornos autoinmunitarios deben evitar la rodiola.

Las personas que toman ciertos medicamentos (como los medicamentos para tratar la diabetes o la depresión, reducir la presión arterial, diluir la sangre [anticoagulantes] o deprimir el sistema inmunitario para ciertos estados de enfermedad autoinmunitaria) deben hablar con su médico antes de tomar rodiola.