Desenredar el cordón espermático, por lo general mediante cirugía

Cirugía para prevenir futuros episodios de torsión

La torsión testicular es una urgencia, porque puede implicar la pérdida del testículo si no se resuelve rápido. El médico puede intentar reparar manualmente la torsión del testículo haciéndolo girar en el interior del escroto. En algunos casos este procedimiento da resultado y la cirugía puede realizarse más tarde. No obstante, por lo general el procedimiento manual no tiene éxito y se requiere de inmediato una intervención quirúrgica para conseguir deshacer la torsión del cordón espermático. Durante la cirugía, tanto si se realiza de manera inmediata o diferida, los urólogos suelen proceder a la fijación de ambos testículos al escroto con el fin de prevenir futuros episodios de torsión.