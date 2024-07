Reflujo gastroesofágico en niños

Los lactantes sanos sufren reflujo por muchas razones. La banda muscular circular situada en la unión del esófago con el estómago (esfínter esofágico inferior) evita normalmente que el contenido del estómago retroceda al esófago (véase Introducción al esófago). En los lactantes, puede ocurrir que este músculo no esté completamente desarrollado o que se relaje cuando no debe, permitiendo que el contenido del estómago pase hacia atrás (reflujo), hacia el esófago. Comer tumbados o acostarse después de comer favorece el reflujo porque la gravedad no puede evitar que el contenido del estómago retroceda hacia el esófago. La sobrealimentación y la enfermedad pulmonar crónica hacen que los lactantes sean más propensos al reflujo a causa del aumento de la presión en el estómago. El humo del tabaco (como fumador pasivo) y la cafeína (en refrescos o a través de la leche materna) relaja el esfínter esofágico inferior, facilitando el reflujo. La cafeína y la nicotina (en la leche materna) también estimulan la producción de ácido, por lo que, si hay reflujo, este será más ácido.

Una alergia alimentaria, mayoritariamente la alergia a la leche de vaca, o una intolerancia alimentaria también pueden contribuir al reflujo, aunque se trata de causas menos frecuentes.

Otra causa menos frecuente de reflujo es el vaciado lento del estómago (gastroparesia). En la gastroparesia, los alimentos permanecen en el estómago durante un período de tiempo más largo, lo que hace que la presión en el estómago permanezca elevada. La presión elevada en el estómago provoca reflujo.

Los trastornos hereditarios del metabolismo como la galactosemia y la intolerancia hereditaria a la fructosa y las anomalías anatómicas, como el estrechamiento del esófago, la obstrucción parcial del estómago (estenosis pilórica) o la posición anómala de los intestinos (rotación anómala), pueden, inicialmente, confundirse con el reflujo porque provocan episodios recurrentes de vómito. Sin embargo, estas anomalías son más graves y evolucionan con vómitos y otros síntomas de obstrucción, como dolor abdominal, apatía y deshidratación.