Quistes ováricos y otras masas ováricas benignas

Si los quistes ováricos miden unos 5 cm de diámetro, por lo general desaparecen sin tratamiento. La ecografía transvaginal se realiza periódicamente para determinar si están desapareciendo.

Si un quiste tiene un tamaño mayor de 2 pulgadas (5 cm) y no desaparece, puede ser necesario extirparlo. Si no se puede descartar un cáncer, se extirpa el ovario. Si el quiste es canceroso, se extirpan los quistes, el ovario y la trompa de Falopio afectados. Para algunos quistes de gran tamaño que no presentan características de cáncer, la monitorización con ecografía transvaginal puede ser suficiente.