Anomalías del esperma

A menudo es necesario realizar un análisis del semen, el procedimiento principal de detección de esterilidad masculina. Para llevar a cabo este proceso, el paciente no debe eyacular durante 2 o 3 días antes del análisis. El motivo es asegurarse de que el semen contiene tantos espermatozoides como sea posible. (Sin embargo, los estudios sugieren que la eyaculación diaria no reduce el número de espermatozoides en los hombres a menos que haya un problema en dicha producción). Se le pide al hombre que eyacule, por lo general mediante una masturbación, dentro de un recipiente estéril, preferiblemente en el laboratorio. Cuando es difícil obtener una muestra de semen con este procedimiento, pueden usarse preservativos especiales, que no contengan lubricantes ni sustancias tóxicas para los espermatozoides, con el fin de recoger el semen durante el coito.

Debido a que el número de espermatozoides varía, la prueba requiere al menos 2 muestras obtenidas con 1 semana de diferencia como mínimo. Cuando se analizan varias muestras, los resultados son más precisos que cuando solo se analiza una.

Se mide entonces el volumen de la muestra de semen se determina si su color, consistencia, densidad y composición química son normales; y se hace un recuento de espermatozoides. Un número bajo puede indicar que la fertilidad es reducida, pero no siempre. También se examinan los espermatozoides al microscopio para determinar si son anormales su forma, tamaño, movimiento o cantidad.

Si el resultado sigue siendo anormal, el médico tratará de identificar la causa. Si hay muy pocos o ningunos espermatozoides, los médicos miden las concentraciones de determinadas hormonas, como la testosterona y la hormona estimulante del folículo (que estimula la producción de espermatozoides en los hombres) y hacen pruebas genéticas. Además, se puede examinar la orina en busca de espermatozoides tras la eyaculación para determinar si existe una eyaculación retrógrada.