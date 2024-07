Uso de la telemedicina

California Association of Long Term Care Medicine

La telemedicina es la atención sanitaria que se presta a distancia, por lo general por teléfono o a través de internet. Aunque las visitas presenciales tienen varias ventajas, la telemedicina es una alternativa valiosa cuando las visitas presenciales son poco seguras o no son viables. Los avances tecnológicos han permitido a los médicos interactuar con sus pacientes cuando no pueden o no deben reunirse de forma presencial.

La telemedicina implica el uso de:

Llamadas telefónicas

Mensajes de texto

Correos electrónicos (generalmente enviados a través de un portal del paciente, un sitio web seguro donde se guardan los registros electrónicos del paciente, como las recetas, el historial médico y los resultados de las pruebas de laboratorio)

Video chats utilizando internet

No todos los médicos están preparados para utilizar la telemedicina y no todas las enfermedades pueden o deben ser tratadas de forma remota. (Telesalud es el término utilizado para describir una gama más amplia de servicios no clínicos utilizados para apoyar la telemedicina.)

La gente necesita tener el equipo, los servicios y el software necesarios para usar la telemedicina. Al programar una cita de telemedicina, un miembro del personal del consultorio del médico debe comprobar que el paciente disponga de algunas de las características siguientes: un teléfono, un servicio de internet fiable y un teléfono inteligente o una computadora capaces de soportar cualquier aplicación que el consultorio utilice para programar visitas al médico en remoto. El consultorio del médico puede pedir al paciente que compruebe la conexión antes de que tenga lugar la cita virtual. El consultorio también puede establecer un plan alternativo en caso de que falle la conexión principal. Por ejemplo, un videochat puede salir mal si falla el audio o el video, en cuyo caso puede ser necesario continuar la sesión por teléfono. El propio paciente o un miembro del equipo de atención médica puede tener que visitar el portal del paciente antes de la cita virtual, ya sea con antelación o como parte del procedimiento de registro; a veces también se realiza durante la visita.

La telemedicina puede ser útil para las personas que tienen

Acceso limitado a la atención sanitaria, incluidos los que viven en zonas rurales o lejos de la consulta del médico

Dificultades relacionadas con el movimiento, como las personas que sufren enfermedad de Parkinson u otros problemas de movilidad

Transporte limitado o inexistente

Un trastorno o una situación (por ejemplo, una epidemia vírica) que hace que una visita presencial sea menos segura

Algunas afecciones médicas son más adecuadas para el tratamiento a través de telemedicina que otras. Las enfermedades crónicas que requieren una monitorización frecuente, incluyendo la recopilación de lecturas en el hogar, como la lectura de la presión arterial y la del azúcar en sangre, a menudo se pueden controlar utilizando la telemedicina. Los pacientes pueden compartir y comentar los datos que recopilan en casa durante una cita virtual. También pueden introducir esos datos en el portal del paciente para que el médico los revise antes de la cita. El portal del paciente también es útil en otros aspectos. Por ejemplo, los pacientes pueden solicitar u obtener información sanitaria almacenada electrónicamente en el portal del paciente en lugar de esperar a que el consultorio del médico llame con la información. Algunas enfermedades, como las erupciones cutáneas específicas (por ejemplo, el herpes zóster) se pueden diagnosticar mediante video de telemedicina o fotografías transmitidas.

Para los médicos, la telemedicina es útil para determinar cuándo es absolutamente necesaria una visita al consultorio. Durante una crisis de salud pública que implica una enfermedad infecciosa, como la pandemia de COVID-19, los centros de salud buscan limitar el riesgo de exposición tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes. La telemedicina avisa al equipo de atención médica con suficiente antelación para prepararse para satisfacer de forma segura las necesidades de cada paciente, respetando al mismo tiempo los protocolos que protegen tanto a los profesionales de la salud como a las demás personas. Los médicos pueden determinar a una distancia segura

Si una enfermedad no requiere intervención (por ejemplo, el resfriado común o un caso asintomático o leve de COVID-19)

Si una afección necesita ser confirmada mediante una prueba o debe ser tratada presencialmente (por ejemplo, un dolor de garganta que requiere el cultivo de una muestra o un caso sospechoso de COVID-19 que requiere pruebas o tratamiento)

Si una afección requiere atención inmediata o urgente en un hospital