Distonía generalizada primaria: esta rara distonía es progresiva y a menudo hereditaria. En muchos casos se han identificado mutaciones genéticas específicas. El gen afectado con más frecuencia es el gen DYT1. La distonía resultante se denomina distonía DYT1. Algunas personas que tienen el gen no presentan síntomas o solo tienen un temblor. En las personas con la forma más grave, los movimientos involuntarios dan lugar a posturas anormales sostenidas y a menudo variadas. Las posturas pueden volverse casi permanentes (fijas). Normalmente los síntomas comienzan en la infancia, a menudo doblando hacia dentro el pie durante la marcha. La distonía puede afectar solo el tronco o una pierna, pero a veces afecta todo el cuerpo y finalmente los niños afectados se ven confinados en una silla de ruedas. Cuando esta distonía se desarrolla en los adultos, por lo general comienza en la cara o los brazos y no suele afectar otras partes del cuerpo. La función mental no se ve afectada.